7 Aralık Üniversitesi'nde 28 Şubat konferansı - Son Dakika
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7 Aralık Üniversitesi'nde 28 Şubat konferansı

01.03.2022 09:49
7 Aralık Üniversitesi'nde 28 Şubat konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "28 Şubat Darbesi ve Sonuçları" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "28 Şubat Darbesi ve Sonuçları" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesinde, "28 Şubat Darbesi ve Sonuçları" başlıklı konferans, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi ortaklığında; Üniversitemiz Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde, 23. Dönem Erzurum Milletvekili Dr. Öğretim üyesi Saadettin Aydın'ın sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcıları Sertaç Kırçuval, Kemal Balaban, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, CHP İl Başkanı Mehmet Akif Perker, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Aydın; 28 Şubat Darbesi'nin tarihsel arka planını aktardı. 28 Şubat 1997 tarihinde MGK'da alınan kararların sosyal, siyasi ve kültürel alanda ortaya çıkardığı olumsuz tabloya ışık tuttu.

Program, Vali Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Aydın'a hediye takdimleri ile sona erdi. - KİLİS

7 Aralık Üniversitesi'nde 28 Şubat konferansı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 7 Aralık Üniversitesi'nde 28 Şubat konferansı - Son Dakika


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