7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti! Acılı annenin o anları yürek parçaladı - Son Dakika
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7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti! Acılı annenin o anları yürek parçaladı

28.09.2022 11:27

Afyonkarahisarlı şehit annesi Saliha Taşbaş, 7 yıl sonra oğlunun şehit olduğu Hakkari Çukurca'ya gitti. Acı olayın yaşandığı yere de giden acılı anneye, oğlunun silah arkadaşları eşlik etti.

28 Ekim 2015'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından Hakkari Çukurca'da operasyon bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisar Dinar ilçe nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş şehit düştü. Şehit Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş 7 yıl önce oğlunun şehadet tarihinde şehit olduğu Hakkari Çukurca'ya, olayın gerçekleştiği yere gitti.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Konu ile açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Saliha annemiz uzun zamandır oğlunun şehit olduğu yeri görmek istediğini, gitmek istediğini bana söylüyordu. İlk başta acıları tazelenir, üzülür düşüncesi ile müracaatı geciktirdim. Sonra ısrar ile gitmek istediğini söyleyince direk Jandarma Genel Komutanımız Org. Arif Çetin'e annemizin adına bir mektup yazdım. Komutanımız hemen talimatlarını verdi. Şehidimizin şehit olduğu tarihte bölgenin güvenliği alınarak gidip gelmesi için tüm hazırlıklar yapıldı. Jandarma tarafından uçak bileti alındı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Afyon İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel araç ile hava alanına götürüldü. Hakkari'de komutanlarımız karşıladı ve güvenlik önlemleri içinde annemiz patlamanın olduğu yeri ziyaret etti. Duygusal anlar yaşanana ziyarette annemiz halen bölgede emeği geçen basta Jandarma Genel Komutanımız Org. Arif Çetin olmak üzere tüm komutanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti! Acılı annenin o anları yürek parçaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti! Acılı annenin o anları yürek parçaladı - Son Dakika
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