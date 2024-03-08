Atatürk Üniversitesi\'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları

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Dünya genelinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kadınların başarılarına ve toplumsal rollerine odaklanan çeşitli paneller ve seminerler yoğun katılımlarla gerçekleşti. Kadınların toplumdaki önemine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen panellerde, deneyimli kadın liderler kendi tecrübelerini paylaştılar ve genç kadınlara ilham verdiler. Ayrıca, kadınların kariyerlerinde karşılaştıkları zorluklar ve bunların üstesinden nasıl geldikleri konuları da ele alındı.

Ata Buz Müzesinde "Ve Kadının Eli Değdi" Workshop'u

Kutlamaların bir diğer önemli bileşeni, sanat etkinlikleriydi. Güzel Sanatlar Fakültesi Ata Buz Müzesinde "Ve Kadının Eli Değdi" başlıklı Workshop düzenlendi. Kadınların güçlü seslerini ve duygularını ifade etmelerine olanak sağlayan etkinlik kapsamında yürütücülüğünü Ata Buz Müzesi Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Serap Bulat'ın gerçekleştirdiği ve çevreye duyarlılığın öne çıktığı workshopta "sürdürülebilirlik" teması kadının sanat ve estetik anlayışı ile bir arada sunuldu. Kadının çalışkanlığı ve estetik anlayışının ön plana çıkarıldığı etkinlik, günün anlam ve önemine vurgu yaparak geniş kitlelerin ilgisini çekti.

Etkinlik Yürütücüsü Arş. Gör. Serap Bulat, çalışmaya ilişkin olarak: "Bu anlamlı günde kadının emeğini ve sanatçı yönünü sunmayı hedefledik. Tüm etkinlik boyunca çevreye duyarlılık temel dürtümüz oldu. Workshopta desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile etkinliğe katılım sağlayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan'a, Düzenleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bulat ile Prof. Dr. Derya Öcal'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

"8 Mart'ta Türkiye'nin Kalbi Kadınlar İçin Atıyor" Etkinliği Düzenlendi

Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin öğleden sonraki kısmında ise ilk olarak Atatürk Üniversitesi ile Türk Kardiyoloji Derneği ortaklığında "8 Mart'ta Türkiye'nin Kalbi Kadınlar İçin Atıyor" başlıklı program Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu salonunda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Şule Karakelleoğlu ile Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin yaptığı programda; "Kadınlarda Şeker Hastalığı, Obezite ve Kalp" başlıklı konuşması ile Doç. Dr. Arzu Bilen, "Sigara, Uyku Apnesi ve Kalp" başlıklı konuşması ile Dr. Öğr. Üyesi Alperen Aksakal, "Menopozun Kadın Kalbine Etkileri" başlıklı konuşması ile Doç. Dr. Gamze Nur Cimilli Şenocak, "Kadınlarda Hipertansiyon" başlıklı konuşması ile Doç. Dr. Yavuzer Koza ve "Çarpıntım Var, Ne Yapmalıyım" başlıklı konuşması ile Prof. Dr. Serdar Sevimli sunumlarını gerçekleştirdi.

"Dünden Bugüne Kadının Toplumdaki Yeri" Düzenlenen Panelle Ele Alındı

Bir diğer etkinlik; Atatürk Üniversitesinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türk Anneler Birliği ortaklığında düzenlendi.

"Dünden Bugüne Kadın" başlıklı programın açılış konuşmasını Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Filiz Pasin gerçekleştirdi. Panel Başkanlığını Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Mevlüt Özben'in yaptığı programda; Erzurum Ak Parti Milletvekili Fatma Öncü "Dünden Bugüne Kadının Toplumdaki Yeri" başlıklı konuşmasıyla, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel "Hukuk Sistemimizde Kadın Erkek Eşitliği" başlıklı konuşmasıyla, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. H. Kübra Ercoşkun Şenol "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukukun Rolü" başlıklı konuşmasıyla, Çözüm Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Kursder Başkanı Ayşe Kavaz ise "Kadının Eğitimdeki Rolü" başlıklı konuşmasıyla panelde yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Türk Müsikisi Devlet Konservatuvarından Öğr. Gör. Dr. Derya Eroğlu ve saz ekibinin verdiği konser ile devam eden program, Nefise Kıyıcı tarafından düzenlenen Şiir Dinletisi ile sona erdi.

Rektör Çomaklı: "Kadınlarımızın Yaşadığı Sorunlara Çözüm Önerileri Arıyoruz"

Dünya Kadınlar Günü kapsamında; kadın haklarına ve eşitliğine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, toplumda kadınların daha fazla fırsata sahip olmaları için farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gerçekleşen kutlamaların önemine vurgu yapan Rektör Çomaklı: "Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri yeri alabilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle kadınlarımızın yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini üretebilmek için meseleyi bilimsel zeminde ele almayı önemsiyoruz. Ayrıca bu etkinlikleri, kadınların seslerini duyurması, sorun, sıkıntı ve taleplerini dile getirmesi ve toplumda varlık göstermesi adına kıymetli buluyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha; başta şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere; gücüyle, duruşuyla, merhametiyle, şefkatiyle, herkese yetecek sevgisiyle, hayatımızın gerçek mimarları olan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu. - ERZURUM