AB Zirvesi Brüksel'de Toplandı - Son Dakika
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AB Zirvesi Brüksel'de Toplandı

AB Zirvesi Brüksel\'de Toplandı
26.06.2025 14:04
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AB liderleri, güvenlik, ticaret ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, Orta Doğu, Rusya'ya yaptırımlar, ABD ile ticaret, Ukrayna, Gazze'deki insani felaket, İsrail ile ilişkiler, Avrupa'nın savunması ve iklim değişikliği gibi gündemlerle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderinin katılımıyla gerçekleştirilen AB Zirvesi, çalışma oturumu ile başladı. Bir gün sürecek toplantıda, dün sona eren NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde AB'nin savunma ve güvenliğine ilişkin meselelerin öne çıkması, Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketi üzerinde uzlaşı aranması ve Orta Doğu'daki son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Zirvede ayrıca göç konusu ile Moldova'nın AB'ye üyelik süreci ve Batı Balkanlar'daki durumun da masaya yatırılması planlanıyor.

"Güvenlik olmadan özgürlük de olmaz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, zirve öncesinde basına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasının önemine dikkat çekti. Merz, "Ancak bu, sosyal politikalar veya altyapı gibi zaruri harcamalar pahasına olmamalı. Tüm bu unsurlar bir arada ilerlemeli. Güvenlik olmadan özgürlük de olmaz" dedi.

Bugünkü toplantıda geniş kapsamlı bir gündemleri olduğunu vurgulayan Merz, "Ukrayna, Orta Doğu ve Avrupa'nın rekabet gücü. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Çünkü ekonomik büyüme olmadan sosyal politikaları, yeşil dönüşümü ve savunma harcamalarını finanse edemeyiz" diye konuştu.

"Tarifelere karşıyız"

Ticaret konusunda ilerleme gerektiğini ve tarifelere karşı olduklarını vurgulayan Merz, "Bu nedenle ABD ile yürütülen görüşmelerin önümüzdeki günlerde enerjik bir atmosferde devam etmesini umut ediyorum. Çünkü 9 Temmuz son tarihi hızla yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya desteğin devam etmesinin de gerekli olduğunu vurgulayan Merz, "Onlar, sadece kendileri için değil, bizim için de savaşıyorlar. Bu mesajı iki gün önce Lahey'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de ilettim" şeklinde konuştu.

"Gazze'de ateşkes için çalışmamız gerek"

Zirve öncesinde basın mensuplarına konuşan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise Orta Doğu'da gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı. Metsola, " İran'ın nükleer yetenekler geliştirmesine izin verilmemesi konusunda mutlak bir netlik konusu. Ateşkesin korunmasını sağlamamız gerekiyor ve aynı zamanda Gazze'de ateşkes için çalışmamız gerek. Böylece son derece ihtiyaç duyulan insani yardım, buna acil bir şekilde ihtiyaç duyan insanlara ulaştırılabilir. Ayrıca tüm esirlerin geri dönmeleri sağlanmalı" dedi.

NATO Zirvesi'nden çıkan sonuçlar ile ABD ile Ukrayna arasındaki temasların da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Metsola, "Bu Avrupa Konseyi'nde Başkan Zelenskiy ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bu, ivmeyi korumamız açısından çok faydalı" diye konuştu.

"ABD ile ticaret anlaşması son derece önemli"

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ise ABD ile müzakereler sonucunda ulaşılacak bir ticaret anlaşmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Martin, 9 Temmuz tarihinde önce bir anlaşmaya ulaşmanın piyasalar, yatırımcılar ve sanayiye kesinlik sağlamak açısından önem arz ettiğini ifade etti. Avrupa'nın tarifelere karşı olduğunu, fakat karşı karşıya bulunduğu durumla başa çıkmak durumunda olduğunu vurgulayan Martin, "Bir uzlaşı zemini bulmak için her türlü çaba gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

Bugün Gazze'deki korkunç insani durumun da gündeme geleceğini kaydeden Martin, "Avrupa'nın İsrail'e daha fazla baskı yapmıyor oluşunun" anlaşılmaz olduğunu belirtti.

"Rusya'ya yönelik yaptırımlar bugün kabul edilmeli"

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ise konuşmasında AB liderlerinin bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varmalarını gerektiğini söyledi. Orpo, 18'inci yaptırım paketine karşı çıkan Macaristan ve Slovakya'nın da bugünkü toplantıda pakete destek vermelerini umduğunu söyledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Savunma, Ekonomi, Yerel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Yerel AB Zirvesi Brüksel'de Toplandı - Son Dakika

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