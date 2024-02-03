ABD, Ürdün\'deki saldırıya yanıt olarak Irak ve Suriye\'deki hedefleri vurdu

Ürdün'deki ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıya yanıt olarak Irak ve Suriye'deki hedeflerin vurulduğunu açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "Yanıtımız bugün başladı, seçtiğimiz yer ve zamanlarda devam edecek" dedi.
Ürdün'deki Tower 22 adlı ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile yapılan ve 3 askerin hayatını kaybettiği saldırıya ABD'den yanıt geldi. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de bulunan ve İran Devrim Muhafızları ve bağlı milislerin ABD güçlerine saldırmak için kullandığı tesislerdeki hedeflerin vurulduğunu duyurdu. "Geçtiğimiz Pazar günü Ürdün'de görevli üç Amerikan askeri İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen militan gruplar tarafından gönderilen bir insansız hava aracı tarafından öldürüldü" hatırlatmasında bulunan Biden, "ABD askeri güçleri bu öğleden sonra benim talimatımla Irak ve Suriye'de Devrim Muhafızları ve bağlı milislerin ABD güçlerine saldırmak için kullandığı tesislerdeki hedefleri vurdu" ifadelerini kullandı. Askeri operasyonların süreceğini belirten Biden, "Yanıtımız bugün başladı, seçtiğimiz yer ve zamanlarda devam edecek" dedi. Ülkesinin Orta Doğu ya da başka bir bölgede çatışma peşinde olmadığını vurgulayan Biden, "Ancak bize zarar vermek isteyebilecek herkes şunu bilsin, eğer bir Amerikalıya zarar verirseniz, karşılık veririz" ifadelerini kullandı.
3 asker ölmüş, 34 asker yaralanmıştı
Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse İHA saldırısı düzenlenmiş, 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 34 ABD askerinin de yaralandığı açıklanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden saldırının 'İran destekli radikal militan gruplar' tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, "Bu saldırıya karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak. Aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Lincoln Henrique, Brezilya ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro.
Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı. Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından 5 dakika önce saat 22.00'de 30.43 lira olan dolar/TL kuru, Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından sonra 10 kuruş birden yükselerek 30.53'e çıktı.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesinde, Suriye ordusunun saflarında yer alan İran destekli gruplara aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda Mezar Ali Üssü'nde ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Deyrizor çevresindeki gerilim ise devam ediyor.
Galatasaray antrenörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Muhabirin "direkten dönen topunuz yok" sözlerine karşılık veren Buruk, "Direkten dönen top yok ama verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklama yaptı. Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararın tamamen şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. Erkan, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
Son Dakika › Yerel › ABD, Ürdün'deki saldırıya yanıt olarak Irak ve Suriye'deki hedefleri vurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?