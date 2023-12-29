Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemizden taviz vermeyeceğiz

ESRA NUR PERVAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'yi 40 yıldan bu yana huzursuz eden, gelişmesini, kalkınmasının önünde engel olarak hep önümüze konulan bu terör belasından, terörün her çeşidiyle mücadele ederek inşallah ülkemizi temizleyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Trabzon'daydı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Tunç, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYINCAYA KADAR BU MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Son bir asrın son günlerinde gelen ve ikinci asrında ilk günlerinde burada olan bir siyasetçi, bir bakan olarak buradayız. İnşallah daha çok fırsat olur beraber bir araya geliriz. 5 gün önce 12 askerimizi şehit verdik. Hain PKK saldırısında kalleş terör saldırısında 12 vatan evladımız şehit oldular. Ben buradan bir kez daha şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Terörle mücadelemizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bu kararlılığımızı hep sürdüreceğiz. Ülkemizi huzursuz eden, milletimizi huzursuz eden herkesle mücadeleye devam edeceğiz. Milletçe, birlik beraberlik içerisinde inşallah. Terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Tabii sadece terör örgütleri de değil, onlara destekleyenlerle de. Onların maşalarını tutanlarla da devam edecek. Türkiye'yi 40 yıldan bu yana huzursuz eden, gelişmesini, kalkınmasının önünde engel olarak hep önümüze konulan bu terör belasından, terörün her çeşidiyle mücadele ederek inşallah ülkemizi temizleyerek yolumuza devam edeceğiz. Tabii diğer yandan bugün sabahleyin de bir trafik kazasıyla sabahı karşıladık. Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılar var, yaralıların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Sağlık Bakanımız bizzat ilgileniyor. Bir daha böyle acılarla da Cenabı Allah bizleri karşılaştırmasın diliyorum.

"MAALESEF DÜNYA SESSİZ"

Tabii şimdi arkama bakıyorum; 'daha adil bir dünya mümkün', önüme bakıyorum 'darbe anayasası istemiyoruz'. Gençler gerçekten şu sloganlar her biri birer konferans konusu. Her biri bir söyleşim konusu. Bu duyarlılığınız için ben öncelikle ÜNİ AK'lı kardeşlerime de bu programa katılan genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Türkiye'nin ikinci asrı Cumhuriyetimizin ikinci asrının Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin omuzlarında yükselecek Türkiye yüzyıllı. İnşallah dünyaya Türkiye'nin damgasını, siz gençler vuracaksınız. Özellikle bugünkü bu birlik beraberliğimiz, bugün toplantının özellikle şu duvarlardaki yazan sloganlar gerçekten çok anlamlı. Evet daha adil bir dünya mümkün. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız çok uzun süreden beri seslendiriyor. Dünya beşten büyüktür derken aslında bugünlere bugün insanlığın içinde bulunduğu sorunları işaret ediyor. Uluslararası sistemin uluslararası kuruluşların artık bir revizyona tabi tutulması gerektiğini, insanlığın sorunlarına çare olamadığını hep vurguluyoruz. Dünya beşten büyüktür diyor. Daha adil bir dünya mümkündür diyor. ve ne kadar haklı olduğunu da işte bugün İsrail sorunundan Filistin meselesinde de görüyoruz. Maalesef dünya sessiz.

"MAZLUMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uluslararası kuruluşlar Filistin'de ki katliamı, insanlık suçunu önlemeye yetiyor maalesef. Önlemek istemiyorlar. 7 Ekim'den bu yana orada 8 bin çocuk katledildi. 20 binden fazla insan bunun yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Masum insanlar orada katledilirken bebekler küvezlerde katledilirken. Hastaneler bombalanırken, mülteci kampları bombalanırken, okullar Üniversiteler bombalanırken maalesef uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, ateşkes önerilerini bir oyla reddediyor. 5 üyesi var Güvenlik Konseyi'nin bir üye hayır dediği zaman orada karar çıkmıyor yani bir üye dünyayı ateşe verebiliyor. 1 üyenin oyu maalesef sadece ateşkes değil, insani yardım önergeleri bile Güvenlik Konseyi'nde reddedildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 üye, ateşkes olsun dedi. 14 üye ateşkes olmasın dedi ve o 14 üyenin şöylebir baktığınız zaman her biri demokrasinin beşiğiyiz diyebiliyor. Biz insan haklarının öncüsüyüz diyebiliyorlar. Ama maalesef oradaki bebek katliamına çocuk katliamına, soykırıma evet diyen o 14 ülke dünya tarihine kara bir leke olarak geçecek inşallah. Biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem hakkı, hukuku, insan haklarının seslendirmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak biz mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz."