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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkmenbaşı Alt Geçidi ve mahalle çalışmalarını denetledi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkmenbaşı Alt Geçidi ve mahalle çalışmalarını denetledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkmenbaşı Alt Geçidi'nin sona gelinen çalışmalarını denetleyerek, Koza ve Çamlıbel mahallelerinde halkla buluştu ve sorunları dinledi. Alt geçidin kısa süre içinde trafiğe açılacağını belirten Başkan Karalar, bölgedeki altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkmenbaşı Alt Geçidi ve mahalle çalışmalarını denetledi
22.12.2023 - 13:05,
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sona gelinen Türkmenbaşı Alt Geçidi ile Çamlıbel ve Koza mahallelerinde süren çalışmaları denetledi, vatandaşla sohbet etti.

D-400 üzerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı iki alt geçidin ardından Türkmenbaşı Alt Geçidi'nin de hizmete girmesi için geri sayım başlarken; Başkan Zeydan Karalar, kentin dört bir yanında süren çalışmaları inceliyor, denetlemelerde bulunuyor ve halkın sorunlarını dinliyor.

Türkmenbaşı Alt Geçidi için sona gelinen çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesinde Koza ve Çamlıbel mahallelerinde altyapı çalışmalarını inceledi, halkla buluştu, sohbet etti, sorun dinledi.

Türkmenbaşı Alt Geçidi'nin çok kısa süre içinde trafiğe açılacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Koza Mahallesi'nde muhtarı ve halkı dinledi. Çamlıbel Mahalllesi'nde de muhtarla bir araya gelen, halkla buluşan Başkan Zeydan Karalar, altyapı çalışmalarını denetledi. Başkan Karalar, bölgeye yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkmenbaşı Alt Geçidi ve mahalle çalışmalarını denetledi - Son Dakika
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