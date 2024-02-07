Adana Büyükşehir Belediyesi ve IOM işbirliğiyle aşevi açıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Birlemiş Milletler Göç Örgütü (IOM) birlikteliğiyle hayata geçirilen aşevinin açılışı Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin yıldönümü nedeniyle Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Başkan Zeydan Karalar, her koşulda halkın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halka desteği sürdürdüklerini de açıklayan Başkan Zeydan Karalar, "Aşevi sosyal yardımlaşma, dayanışma demek. Yatağına aç giden insanlarımız var. Onlara burada yemek vereceğiz. Dağıttığımız halk kart sayısını 5 binden 10 bine çıkaracağız. Biz halkımıza hizmet ederken asla siyasi ayrım ve oy hesabı yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Geliri açlık sınırının altında kalan emeklilerimize de destek vereceğiz. Bizim anlayışımızda her insanımız birinci sınıf vatandaştır ve hep birlikte ülkemize adaleti, hukuku, demokrasiyi, ekmeği getireceğiz" dedi.

Halkın sevgisini ve desteğini iliklerine kadar hissettiklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, büyük zorlukların üstesinden geldiklerini belirtti. Mali açıdan çökmüş ve hizmet edebilme yetisini kaybetmiş bir belediye devraldıklarını fakat yönetim anlayışında değişiklik yaparak ve mali disiplin gerçekleştirerek geliri artırdıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, böylece çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcunun 4 katı haline getirdiklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, 3 alt geçit, 5 bulvar yaptıklarını, 321 iş makinesi, 111 otobüs aldıklarını, 221 cadde ve bulvarı yenilediklerini, önemli yol, altyapı, köprü, menfez, arıtma su hizmetlerini halkla buluşturduklarını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını Yunus Emre'nin, "Hak'kı gerçek sevene cümle alem kardeş gelir" dizesinin yer aldığı şiirle sonlandırdı.

Vardiya sistemine göre çalışacak aşevinin günlük 10 bin yemek kapasitesi var.

Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu'ndan Peter Chisholm, IOM Gaziantep Ofisi Program Koordinatörü Mohanad Ameen, siyasiler, muhtarlar ve Adanalılar katıldı. - ADANA