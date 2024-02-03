Adana\'da Depremde Hayatını Kaybeden Aile İkinci Depremde Çöken Binada Öldü

ADANA (İHA) – Adana'da 6 Şubat'ta ilk depremde binaları zarar gören ancak babaları yatalak olduğu için evi terk etmeyen aile ikinci depremde bina çökünce hayatını kaybetti. Geride kalan dede ve babaanne depremin yıldönümü öncesi acılarının hala çok taze olduğunu söyledi. Depremde ölen aileden geriye ikinci depremden önce evlerini çektikleri video kalırken videoda evdeki çatlaklar görüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin oluşturduğu yıkıcı etki ise Adana dahil 11 farklı il de hissedildi. Adana'da 11 bina yıkılırken 418 kişi de hayatını kaybetti. Merkez Çukurova ilçesinde ilk depremde hasar gören, ikinci depremde ise yarısı yıkılan Mete Apartmanı'nda 12 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerden 4'ü ise bedensel engelli Erdeniz Öz (52), eşi Serap (50), oğulları Fikret (22) ve Mustafa (15) oldu.
Babaları için eve çıkmışlar
Aile, ilk depremde hasar gören apartmana bedensel engelli babaları Erdeniz dışarıda kalmasın diye çıktılar ve öğle saatlerinde yaşanan ikinci depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler.
Bile bile ölüme gittiler
Öte yandan Fikret Öz'ün ikinci depremden önce çekip arkadaşına attığı video ortaya çıkarken videoda evdeki çatlakların gözle görüldüğü ve gencin, 'Bu ev bir deprem daha olsa yıkılır' dediği gözüktü.
Aileden geriye kalan dede Fikret Öz ve babaanne Emine Öz yaşadıkları tarifsiz acıyı İhlas Haber Ajansı'na anlattı.
"İnşallah bir daha yaşamayız"
Depremde tüm ailesini toprağa veren Fikret Öz, "İnşallah bir daha yaşamayız, bizim hatıralarımız o günden sonra acılarımız oldu, çocuklarımızın hatıraları ile yaşıyoruz. Eşimle ben de depremden sonra dünya ile ilişkimizi kestik. Depremde evin yıkıldığını öğrenince o an bittik ya biz bittik, yaşadığımız ıstırabı düşünmek istemiyorum, Allah kimsenin başına vermesin zor bir süreç. Macaristan'dan veya Bulgaristan'dan bir ekip gelmişti, molozun üstüne çıktı sonra geri dönüp 'Hiç canlı yok' dediler. O zaman öğrendim ailemin vefat ettiğini, tabi kimseye söyleyemedim. 5 - 6 ay sonra ancak eşime o zamandan bildiğimi söyledim" dedi.
"Soy ismimi devam ettirecek kimse kalmadı"
Ailedeki tek erkek torunların Fikret Öz (22) ve Mustafa Öz (15) olduğunu belirten dede Öz, "Soy ismimi devam ettirecek kimsem kalmadı büyük oğlumun iki oğlu vardı, küçük oğlumun iki kızı var. Bizler öldükten sonra benim soy ismimi devam ettirecek kimse kalmadı. Allah'ın takdiri buymuş işte, biz istemezdik böyle olmasını Fikret ile Mustafa devam ettirir diyorduk. Amcasının iki kızı var, bizde adet evlenirken kuşak bağlanır Fikret ve Mustafa onların kuşaklarını bağlayacaklardı. Şimdi onlara kuşak bağlayacakta kimse kalmadı yapacak bir şey yok" dedi.
"Yağmurun altında 5 gün bekledik"
Tüm ailesini kaybeden Emine Öz, "Yağmurun altında 5 gün bekledik orada. 5 gün acı çektik, bağırdık. Fikretim çık dedim, kuzum el ver dedim ama çıkmadı. Ben bağırırken de en önce o çıktı. Bu sefer de Mustafa diye bağırdım, hiç kendi doğurduğum oğlum aklıma gelmedi. Torunlarıma çok yandım. Enkazdan çıkmadan önce oğlum inşallah vefat etmişsindir dedim. İnsan evladına söyler mi, ben söyledim çünkü bu acıya dayanamazdı iki oğlu birden vefat etmişti. Çocuklarına çok düşkündü eline geçen her şeyi onlara verirdi, kendi yemez onlara yedirirdi" ifadelerini kullandı.
"Bile bile ölüme gittiler"
Evladı ve torunlarının bile bile ölüme gittiğini aktaran Emine Öz, "Zor karar verdik, çok acı çektik bu olayda. Bedensel engelinden dolayı ilk depremde aşağı inemedi, merdivenden nasıl ineyim dedi. Biz çocukları ve annelerini aşağı indirip yanımıza almıştık. Onlar da babaları yukarıda olunca aşağıda duramadı Fikret yukarı çıkmak istedi, biz bırakmak istemedik. Gelelim hepimiz kucaklayalım Erdeniz'i indirelim dedik fakat onlar çıktılar. Bile bile ölüme mi gittiler çünkü Fikret'in çektiği video var arkadaşına göndermiş, çok çatlak var çok çatlak var diye tekrar tekrar söylüyor. Bile bile çıkmışlar, vadeleri buraya kadarmış" dedi. - ADANA
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