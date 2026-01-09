Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı - Son Dakika
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı

09.01.2026 18:06  Güncelleme: 19:15
Adana'nın Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, Seyhan Belediyesi'nden iki yıldır hizmet alamadıkları gerekçesiyle ilginç bir eyleme imza atarak belediyenin 'cenazesini' kaldırdı. Çelik, 'Belediye fiilen ölmüştür' diyerek yetkililere seslendi.

Adana'da hizmet alamadıklarını ileri süren mahalle muhtarı Saniye Çelik, Seyhan Belediyesi'nin 'Vefat ettiğini' ilan ederek cenazesini kaldırıp ilginç bir eyleme imza attı.

BELEDİYENİN CENAZESİNİ KALDIRDI

Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, belediyeden hizmet alamadıklarını anlatmak için ilginç bir yöntem seçti. CHP'li Seyhan Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıldır hizmet getirmediğini iddia eden muhtar Çelik, muhtarlık binası önünde alışılmışın dışında yaptığı törenle belediyenin cenazesini kaldırdı.

"BİZ BELEDİYENİN FİİLEN ÖLDÜĞÜNE KANAAT GETİRDİK"

Seyhan Belediyesi'nden hizmet alamadıkları dile getiren muhtar Saniye Çelik, "İki yıldan bu yana ömrümüz tükendi, telefonlar açıyoruz, dilekçelerle başvuruyoruz. Hiçbir hizmet gelmemesinden dolayı biz belediyenin fiilen öldüğüne kanaat getirdik. Boşuna nefisimizi tüketmeyelim hizmet yapmayacaklar. Hizmet yapmayan başkan, başkan yardımcısı, başkan vekili, müdürleri boşuna maaş almasınlar. Makam işgalcisi olmasınlar. Ömrümüz bitti hizmet getiremiyoruz" dedi.

"SEYHAN'IN 96 MAHALLESİ BETER DURUMDA"

Çelik,"Bu sadece Pınar Mahallesi için geçerli değil. Seyhan ilçesinin 96 mahallesi daha beter durumda. Çaresiz kaldık, artık dedik ki nefesimizi tüketmeyelim belediye ölmüştür diyelim kurtulalım. Ölüden medet umulmaz, ölü iş yapabilir mi? Yok. O zaman bizde dedik ki belediye ölmüştür, umudu keselim. 3 yıl böyle mi bekleyelim, yetkililerimiz gereğini yapacak mı? Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız biz herkesten destek bekliyoruz. Belediye fiilen ölmüştür, gereği yapılsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    SANIRIM CHP Lİ ARKADAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKMEMİŞ BU HABER 5 1 Yanıtla
  • Aydemir Akarslan Aydemir Akarslan:
    Helal olsun ???? 1 1 Yanıtla
