Evden pasta almak için çıktığını söyleyen 14 yaşındaki Celil Kaan, sulama kanalında akıntıya kapılarak boğuldu

Munzur Çayı'nda boğulan 3 genç aranırken, sudan hiç beklenmedik bir şey çıktı

Adana'da girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden Celil Kaan'ın ardından aile dramı çıktı. Gencin babasının da 6 sene önce iş kazasında vefat ettiğini söyleyen talihsiz çocuğun annesi, "Pasta alacağım diyerek beni öptü gitti. Benim cennet kuşum gitti. Oğlum sen çok sessizdin" diyerek gözyaşı döktü.

YÜZME BİLMİYORDU

Şehit Mustafa Tuğran Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Celil Kaan Mankay (14), Salı günü okuldan 3 arkadaşıyla birlikte Yüreğir ilçesindeki Yeşil Bulvar'daki sulama kanalına girdi. 4 çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. 3 çocuk sulama kanalından kendi imkanlarıyla çıkarken yüzme bilmediği öğrenilen Celil Kaan kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Celil Kaan Mankay'ı sulama kanalından çıkarttı. Ancak sağlık ekiplerİ, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni dün yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASININ DA İŞ KAZASINDA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sulama kanalında yüzmeye giden Celil Kaan'ın annesine, 'Arkadaşımın doğum gününü kutlayacağız. Pasta alacağız, para verir misin?' diyerek evden çıktığı öğrenildi. Diğer 3 çocuğun da ailelerine yalan söyleyerek evden çıktıkları ve kanalda buluştukları ileri sürüldü. 2 kız kardeşi daha olan Celil Kaan'ın babası Beşir'in 6 sene önce iş kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun da o günden sonra dışarıya pek çıkmadığı, son 1 aydır arkadaşlarıyla takıldığı belirtildi.

Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde taziyeleri kabul anne Sevgi Mankay (40), "Arkadaşlarımın doğum günü pasta alacağım dedi. Ben de para verdim. Öptü gitti. Ben ne diyeyim. Benim cennet kuşum gitti. İçim yanıyor. Benim oğlum hiç dışarı çıkmazdı. Bir ayın içerisinde hep çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.