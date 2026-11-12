Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi GES'le yılda 6 milyon lira tasarruf hedefliyor - Son Dakika
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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi GES'le yılda 6 milyon lira tasarruf hedefliyor

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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi GES\'le yılda 6 milyon lira tasarruf hedefliyor
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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi GES\'le yılda 6 milyon lira tasarruf hedefliyor
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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'nin otoparkına 1020 güneş paneli kuruldu. Santralin yılda 900 bin kilowatt saat elektrik üretmesi, merkezin tüm enerji ihtiyacını karşılaması ve yıllık yaklaşık 6 milyon lira tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle yıllık yaklaşık 6 milyon liralık enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Adıyaman'da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve kamu kaynaklarında tasarruf sağlamak amacıyla önemli bir proje hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle uygulamaya başlanılan proje kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin otopark alanına güneş enerjisi santrali kuruldu.

Toplam 5 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen projede, her biri 600 watt gücünde 1020 güneş paneli yer alıyor. Kurulan santralden yılda 900 bin kilowatt saat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tüm elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması planlanıyor. Üretilen ihtiyaç fazlası elektrik ise Adıyaman Valiliği Hükümet Konağı'nın enerji tüketiminden mahsuplaştırılacak.

Yıllık yaklaşık 6 milyon liralık ekonomik katkı sağlaması beklenen yatırımın, 4,5 ila 5 yıl içerisinde kendisini amorti edeceği öngörülüyor.

Proje yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayarak otopark sorununa da çözüm sunuyor. Güneş panellerinin yerleştirildiği alanın altında 160 araç kapasiteli kapalı otopark oluşturuldu. Otoparkta 8 engelli araç park yeri ve bir elektrikli araç şarj istasyonu da bulunuyor.

Güneş panellerinin oluşturduğu korunaklı alan sayesinde hem kuruma gelen vatandaşların hem de çalışan personelin araçları yaz aylarında aşırı sıcaktan, kış aylarında ise yağmur, dolu ve olumsuz hava şartlarından korunacak.

Projeye ilişkin yapılan açıklama yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, " Biz öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezinin tüm enerji ihtiyacını karşılayabileceğimiz ve bahçemizde bulunan otoparkın daha düzenli bir hale gelmesi için bir güneş enerjisi santrali, otopark güneş enerjisi santrali projesi başlattık. Bu amaçla hazırlatmış olduğumuz projeyi İçişleri Bakanlığımızdan temin ettiğimiz ödenek ile projemizi uygulama safhasına getirdik. Yaklaşık bin 20 panel kurarak binamızın tüm enerji ihtiyacını tamamıyla ücretsiz bir şekilde karşılayacağız. Hatta fazla olan elektriğimizi de Adıyaman Valiliği Hükümet Konağı'nın enerji tüketiminden mahsuplaştırılacaktır. Yıllık yaklaşık 900 bin kWh yakın enerji elde edilecek. Bunun da maddi değeri yaklaşık 6 milyon lira civarındadır. Kurum her yıl sağlanan enerji tasarrufuyla 6 milyon lira tasarruf etmiş olacaktır. Projemiz yaklaşık dört buçuk beş yılda kendisini amorti etmiş olacaktır. Projemizde 160 araçlık bir otoparkımız mevcut oldu. Bu otopark içerisinde sekiz araçlık engelli otoparkımız, bir tane elektrikli şarj istasyonumuz var. Onun haricinde projemiz 5 bin metrekarelik bir alana uygulandı. Ayrıca oluşan bu kapalı otopark ile hem Adıyamanlı hemşehrilerimiz hem de binamızda çalışan tüm personellerin araçları yazın sıcaktan, kışın doludan, çamurdan, yağmurdan tamamıyla korunmuş olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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