Adıyaman\'da kafe, deprem ve zulüm nedeniyle yılbaşı kutlaması yapmayacak

Adıyaman'da bir kafe deprem, şehitler ve Gazze'de yaşanan zulüm nedeniyle yılbaşı kutlama programı yapmayacağını astığı afiş ile duyurdu.

6 Şubat depreminin en fazla etkilediği illerden olan Adıyaman'da faaliyet gösteren kafelerde Yılbaşı kutlaması hassasiyeti yaşanıyor. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde binlerce insanının hayatını kaybettiği, şehrin yüzde 70'ine yakını da yok olan Adıyaman'da faaliyet gösteren bazı kafeler, yaklaşan yılbaşı öncesi kutlama yapmama kararı aldı.

Bu karara öncülük eden işletmecilerden Enes Güneş, 6 Şubat'ta yaşadıkları acıların hala tazeliğini koruduğunu belirterek, "Millet olarak acısını hep yüreğimizde taşıyacağımız 6 Şubat depremleri sonucunda kaybettiğimiz vatandaşlarımız için, vatan uğruna canını hiçe sayarak şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize için ve Gazze'de İsrail zulmüne maruz kalan Filistinli din kardeşlerimiz için yılbaşı kutlamalarını boykot ediyoruz" diye konuştu.

İşletmenin aldığı bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen müşterilerden İbrahim Numan Almacı ise herkesin aynı duyarlılığa sahip olmadı gerektiğini ifade etti. - ADIYAMAN