Adıyaman'da maden işçileri minik Ahmet'i enkaz altından böyle çıkardı - Son Dakika
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Adıyaman'da maden işçileri minik Ahmet'i enkaz altından böyle çıkardı

09.02.2023 11:10
Adıyaman'da maden işçileri minik Ahmet'i enkaz altından böyle çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarışıyor. Depremde en fazla zarar gören iller arasında yer alan Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelerek katılan Türkiye Taş Kömürü Kurumu çalışanı madenciler, 72 saat sonra minik Ahmet Eren'i enkaz altından çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Adıyaman'da enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarfeden ekipler arasında yer alan TTK madencileri, Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki Çınar Sitesi A Blok'ta yaşayan Eren ailesinin çocukları Ahmet Eren'i (8) kurtarmak için gece boyunca büyük uğraş verdi. Madenciler, sürünerek girdikleri enkaz altından Ahmet'i 72 saat sonra yine sürünerek çıkartmayı başardı. Ahmet'in kurtarılmasının ardından ekipte büyük sevinç yaşanırken, UMKE ekipleri hemen küçük çocuğa müdahale ederek boyunluk takıp sedyeye yerleştirerek hipotermi tehlikesine karşı da önlem aldı. Minik Ahmet Eren daha sonra ambulansa konularak en yakın hastaneye gönderilirken, ambulans içerisinde "Benim yarın okulum var" diyerek ağlaması dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adıyaman'da maden işçileri minik Ahmet'i enkaz altından böyle çıkardı - Son Dakika

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