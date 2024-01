Adıyaman Gazetecileri Korona, Deprem ve Gazze\'de Öldürülen Meslektaşlarını Andı

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında korona, deprem felaketi ve Gazze'de görevi başında öldürülen gazetecileri andı.

6 Şubat 2023'te, 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybeden gazetecileri anan Başkan Mustafa İşeri, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki saldırılarda, aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin olduğu masum insanların tüm dünyanın gözü önünde katledildiğine dikkat çekti.

Başkan Mustafa İşeri, "İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin kazanımlarına zarar verecek; birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alacak her türlü ayrıştırıcı faaliyetlere taviz vermeden mücadelemiz devam edecek. Ortak paydamız ilçemizin, ilimizin, ülkemizin ve milletimizin geleceğini korumaktır. Bu hepimizin en önemli sorumluluğudur. 11 ilimizde yaşanan 6 Şubat depreminde ağır bir şekilde yıkıma uğrayan Adıyaman'ımızda binlerce insanımız hayatını kaybetti. Aralarında birçok gazeteci arkadaşımızın da olması bizleri bir kez daha yaraladı. Öte yandan İsrail'in 3 aydır tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 112 gazeteci hayatını kaybetti. İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki saldırılarında, aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin olduğu masum insanların tüm dünyanın gözü önünde katledilmesi insanlık adına utanç vericidir. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yerini alan bu katliamın son bulmasını ümit ediyorum. Her ne kadar tablo karanlık olsa da bizler umudumuzu yitirmeyeceğiz. Çünkü birleşen kalemler asla bükülmez. Bu anlamda hem ulusal hem uluslararası hem de yerelde işini özveriyle yapan, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan Adıyaman ve Kahta'daki tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesile ile korona, 6 Şubat depremi ve Gazze'de savaş suçu işleyen işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülen gazetecileri saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bütün dünyada cezaevlerinde düşünce suçlarından dolayı yatan basın emekçilerimizin de özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum. Adil ve daha yaşanılabilir bir dünya ancak özgür bir basınla oluşabileceğini unutmayalım" dedi. - ADIYAMAN