AFAD\'dan Kuşadası\'nda Tsunami ve Volkanizma Bilgilendirmesi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde AFAD tarafından vatandaşlara Volkanizma ve Tsunami bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AFAD vatandaşları depreme karşı bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak Kuşadası'nda vatandaşlara Volkanizma ve Tsunami bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, bölgedeki jeolojik riskler, Tsunamiye karşı alınabilecek önlemler ve afet anında doğru davranış şekilleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Deprem haftası dolayısıyla AFAD tarafından düzenlenen etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN