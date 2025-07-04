Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılının bu yılın ilk dört ayında Afyonkarahisar'a 242 bin ziyaretçi geldiği belirtilirken, kenti en çok ziyaret eden ülke vatandaşlarının ise Güney Koreliler olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından termal bir otelde yapılan 6. İTGP toplantısında "Go Türkiye Dijital Platformu" ile "Afyonkarahisar Turizmi" hakkında sunum yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, toplantıda yaptığı konuşmada, kente gelen ziyaretçi sayıları hakkında bilgiler vererek, " Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinde bu yılın ilk dört ayında Afyonkarahisar'a 242 bin ziyaretçi gelmiştir. Afyonkarahisar'ı en çok ziyaret eden ülke Güney Kore'dir. Bunun dışında Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya'dan turistler şehrimize ilgi göstermektedir" dedi.

Altın, Afyonkarahisar'da turizm alanında yapılacak yeni projeler hakkında bilgi verdi. - AFYONKARAHİSAR