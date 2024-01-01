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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Yılbaşı Gecesi Kurumları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Yılbaşı Gecesi Kurumları Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yılbaşı gecesi belediye zabıta, itfaiye, su ve kanalizasyon birimleri başta olmak üzere devlet hastanesi, Milli Birlik Polis Karakolu, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD'ı ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Başkan Zeybek, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada 2024'ün Türkiye'ye huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Yılbaşı Gecesi Kurumları Ziyaret Etti
01.01.2024 - 15:06,
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yılbaşı gecesi belediye zabıta, itfaiye, su ve kanalizasyon birimleri başta olmak üzere devlet hastanesi, Milli Birlik Polis Karakolu, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD'ı ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Başkan Zeybek yılbaşında görevi başında olan belediye personellerini yalnız bırakmadı. Başkan Zeybek ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada 2024'ün Türkiye'ye huzur ve bereket getirmesi temennisi ederek, "Yeni yıllarını kutladık. İnşallah 2024 miladi yılı tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Bu yılın felaketlerin olmadığı, terör belasının son bulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretler çekilen fotoğrafların ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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