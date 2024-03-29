AGD Kayseri Şubesi Gazze İftarı Düzenledi - Son Dakika
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AGD Kayseri Şubesi Gazze İftarı Düzenledi

AGD Kayseri Şubesi Gazze İftarı Düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından 'Gazze İftarı' düzenlendi. Programda hurma, çorba ve ekmek ile iftar yapıldı. AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin ve Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan da konuşma yaptı.

29.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:45
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından 'Gazze İftarı' düzenledi. Yoğun katılım ile düzenlenen programda amacına uygun olarak hurma, çorba ve ekmek ile iftar yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda açıklama yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin; "Gazze iftar programımızın gerçekleştirilme amacı, mazlum Filistin coğrafyasında yaşanılan zorlukların ve açlıkların bir nebze olsa da hissedilebilmesi, idrak edilebilmesi içindir. Biz Milli Görüşçüler, zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize takatimizin sonuna kadar yardım etmeye çalışır, Müslümanların en büyük zaferi kazanmaları için elimizden gelen bütün maddi ve manevi desteği veririz. Allah, Gazzeli kardeşlerimizi Muzaffer eylesin. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'te her yıl olduğu gibi Siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıyayız. Her yıl bu mübarek ayda Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini arttıran Siyonistler, bu yıl iyice zıvanadan çıkmıştır ve insanlıktan uzak bir halde terör faaliyetlerini sürdürmektedir. 160 günü aşkın bir süredir Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren Siyonist İsrail rejimi son günlerde dilimize getirmeye dahi haya ettiğimiz iğrenç saldırılara girişti. Geçtiğimiz hafta sonu başlattıkları kuşatmayla Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne yönelik akıl almaz bir saldırı gerçekleştirdiler, maalesef hastane içerisindeki çok sayıda kadına tecavüz ettiler. Yapmış oldukları son insanlık dışı saldırılarla zihniyetlerini ortaya koyan Siyonistler, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 'İsrail laftan anlamaz, güçten anlar' sözünün haklılığını da gözler önüne sermiştir" dedi.

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan ise burada yaptığı konuşmada; "173 gündür dünya ve insanlık için çok büyük bir imtihan veriliyor. Biz zulmün her türlüsünü yaşayan, açlıkla, evlatla, can ile imtihan edilen Gazze için bugün burada üzülüyoruz. Her fotoğrafta biraz daha kahroluyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz imtihanlarını verdiler. Onlar; bu imtihan karşısında kazandılar. Çok acı oldu ama İslam'ın izzetiyle kuşandılar. Dünyaya İslam'ın kudretini gösteri şahadet şerbetini içtiler. İmtihanı kaybeden dünyamız oldu, insanlık oldu. Şimdi bizler, bu imtihanı kaybetmemek için hep beraber bu sofrada, bundan sonraki hayatımızda hep beraber direnmek mecburiyetindeyiz. 7 Ekim'den itibaren bizlere çok büyük görevler düştü. Biliyorum; milletimiz, Kayserimiz muazzam bir hassasiyet gösterdi. Gidebildiği kadar yardım gönderdi, yetmedi protesto etti, medya aracılığıyla bu zulmü dünyaya duyurabilmek için bütün imkanları kullandı. elhamdülillah milletimizin ferasetine güveniyorum. Fakat iş en fazla da biz siyasetçilere düşüyor. 7 Ekim gününden itibaren milli görüş olarak hem mecliste hem de Türkiye genelinde bu konuyu gündemde tutmak için çok büyük çabalar harcadık. Ben de Kayserili bir kardeşiniz olarak milletin kürsüsünden bu konuyu defalarca gündeme taşıdım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak ne varsa Saadet Partisi olarak hepsini hayata geçirdik. Hepimiz gücümüz ölçüsünde bu imtihandan kurtulmaya gayret göstereceğiz. Belediyeyse belediye, meclis ise meclis, boykot ise boykot. Elimizden gelen ne varsa hayata geçirmeye çalışacağız. İlk günden bu yana bağırıyoruz; 'İsrail ile ticareti kesin' diye haykırıyoruz. Ellerinde yetki olan herkesten beklentimiz tam olarak budur. Eğer bunu yaparsanız bu millet sizlere dua eder" diye konuştu.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Gazze İftarı programı konuşmaların ardından dua ve namaz kılınmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AGD Kayseri Şubesi Gazze İftarı Düzenledi - Son Dakika

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