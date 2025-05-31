Ağrı'da "Aile Yılı" kapsamında Aile Festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı'da "Aile Yılı" kapsamında Aile Festivali düzenlendi

Ağrı\'da "Aile Yılı" kapsamında Aile Festivali düzenlendi
31.05.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, aile bilincini güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyo-kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla "Aile Festivali" düzenlendi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, aile bilincini güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyo-kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla "Aile Festivali" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivale, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un yanı sıra il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Koç, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada, toplumumuzun kök hücresi, medeniyetimizin mayası, geleceğimizin teminatı olan aileyi onurlandırmak, korumak ve güçlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 'Ailemiz En Büyük Hazinemiz, Servetimiz, Şükür Sebebimiz' temalı festival, yüzyıllardır bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlanmasıdır." dedi.

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin devletin aile kurumuna verdiği önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Vali Koç, "Aile; soy bağıyla başlayıp, gönül bağıyla güçlenen en sağlam birliktir. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu festival, aile içi dayanışmayı, kültürel bağlarımızı ve nesiller arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki ise yaptığı konuşmada, "2025 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte ailenin önemine dikkat çekmek, aile bağlarını güçlendirmek ve risklerden korumak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu doğrultuda farkındalık programlarımız yıl boyunca sürecektir." dedi.

Festival kapsamında Vali Koç ve il protokolü, alanda kurulan stantları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Koç, çocuklarla da yakından ilgilenerek etkinliklere katıldı.

Etkinlikte Yeşilay, Kızılay, İbrahim Çeçen Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, SERKA, KADEM, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Kadın Konuk Evi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ADEM, UDER, Kadın Dayanışma Merkezi gibi pek çok kurum yer aldı. Kurumlar, stantlar aracılığıyla aile, kadın, çocuk ve toplum sağlığına yönelik bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Festival, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da 'Aile Yılı' kapsamında Aile Festivali düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:38:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da "Aile Yılı" kapsamında Aile Festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.