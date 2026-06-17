Ağrı'da Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında gelen öğrenciler ağırlandı - Son Dakika
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Ağrı'da Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında gelen öğrenciler ağırlandı

Ağrı\'da Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında gelen öğrenciler ağırlandı
17.06.2026 13:53
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında kente gelen Edirne'nin Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında kente gelen Edirne'nin Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Ağrı'ya gelen öğrenci ve öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ağırlandı. Programda öğrencilerle tanışan ve bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenci değişim projelerinin gençlerin farklı şehirleri tanıması, kültürel değerleri yerinde görmesi ve yeni deneyimler kazanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kökrek, Ağrı'da misafir edilen öğrencilerin kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacağını ifade etti.

Ağrı'da Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında gelen öğrenciler ağırlandı

ÖĞRENCİLER AĞRI'DA MİSAFİR EDİLDİ

"Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinden Ağrı'ya gelen öğrenciler ve öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, konuk öğrencilere Ağrı'da bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kökrek, öğrencilerle yaptığı sohbette farklı şehirlerden gelen gençlerin yeni yerler görerek farklı kültürel değerleri tanıma imkanı bulduğunu belirtti. Bu tür programların yalnızca gezi ve ziyaretlerden ibaret olmadığını vurgulayan Kökrek, öğrenci değişim projelerinin gençler arasında iletişimi güçlendirdiğini ve farklı bölgelerde yaşayan öğrencilerin ortak paydalarda buluşmasına katkı sunduğunu ifade etti. Ağrı'da misafir edilen öğrencilerin program boyunca kentin eğitim kurumlarını, tarihi mekanlarını ve kültürel değerlerini yakından tanıyacağı belirtildi. Keşan'dan gelen öğrenciler ise kentte gördükleri misafirperverlikten memnun olduklarını ifade ederek, Ağrı'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ağrı'da Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında gelen öğrenciler ağırlandı

AĞRI'NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TANITILACAK

Proje kapsamında kentte bir süre bulunacak öğrenciler, çeşitli okulları ziyaret ederek Ağrı'daki eğitim ortamını yakından inceleme fırsatı bulacak. Öğrencilerin farklı okullardaki akranlarıyla bir araya gelmesi, eğitim tecrübelerini paylaşması ve sosyal-kültürel etkileşim kurması hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin öğrenciler için önemli bir öğrenme alanı sunduğunu belirtti. Kökrek, ziyaretin öğrenciler açısından verimli geçmesini temenni ederek, bu tür projelerin gençlerin bakış açısını geliştirdiğini ve farklı şehirler arasında gönül köprüleri kurulmasına katkı sağladığını ifade etti. "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunması bekleniyor. Program boyunca öğrenciler, Ağrı'nın kültürel mirasını yerinde görme, kentin değerlerini tanıma ve farklı bir şehirde eğitim ortamını deneyimleme imkanı bulacak.

Haber: Servet Arslan

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Son Dakika Yerel Ağrı'da Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında gelen öğrenciler ağırlandı - Son Dakika

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