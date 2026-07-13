Ağrı\'da okullar spor merkezine dönüşüyor: Dev proje için ilk adım atıldı

Ağrı'da hayata geçirilen AGAH (Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar) Spor Okulları projesiyle okul bahçeleri ve kapalı alanlar modern spor salonlarına dönüştürülecek. Basketbol, voleybol, futsal, jimnastik, güreş, boks, karate, tekvando ve masa tenisi gibi birçok branşta antrenörler görevlendirilecek. Proje kapsamında spor alanları ders saatleri dışında da mahalledeki gençlerin kullanımına açılacak.

OKULLAR MODERN SPOR MERKEZLERİNE DÖNÜŞECEK

AGÂH (Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar) Spor Okulları adı altında gençliği sporla taçlandıracak, geleceğe çok daha güçlü ve dinamik adımlarla yürüyecek dev bir projenin startını verdi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kurulan güçlü köprü sayesinde, il genelindeki tüm okullar eğitim öğretimin yanı sıra adeta birer spor merkezine dönüşüyor.

OKULLAR MODERN EKİPMANLARLA DONATILACAK

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında varılan mutabakatla; okul bahçeleri ve mevcut kapalı alanlar, modern standartlarda spor salonları haline getirilecek. Gençlerin sadece akademik başarılarıyla değil, sportif başarılarıyla da öne çıkmasını hedefleyen proje kapsamında okullar kaliteli ve modern spor ekipmanlarıyla donatılacak. Basketboldan voleybola, futsalden temel jimnastiğe, güreş, boks, karate, tekvando ve masa tenisi gibi birçok spor branşında antrenörler görevlendirilerek eğitimler başlatılacak. Proje sayesinde Ağrılı gençler, profesyonel spor sahalarına ve malzemelerine kendi okullarında ulaşabilecek.

SPOR SALONLARI DERS SAATLERİ DIŞINDA DA HİZMET VERECEK

Bu spor salonları sadece okul saatleriyle sınırlı kalmayacak. Ders zili çaldıktan sonra da kapılarını açacak olan okullar, mahallelerdeki tüm gençlerin aktif spor yapabileceği, enerjilerini paylaşabileceği sosyal merkezler haline gelecek.

"GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE DEĞER KATIYORUZ"

Projenin gençler üzerindeki iyileştirici ve birleştirici gücüne vurgu yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valimizin talimatlarıyla gençlerimizin muazzam enerjisini sanatla ve sporla buluşturuyoruz. Onları her türlü kötü alışkanlıktan korumak, özgüveni yüksek, sağlıklı ve dinamik bir nesil yetiştirmek en büyük gayemizdir. Yepyeni, modern ekipmanlarla donatacağımız bu salonlarla, evlatlarımızın geleceğine değer katmaya, onlara hakkı olan en iyi imkanları sunmaya gururla devam edeceğiz. Bu projede desteklerini esirgemeyen Valimiz Önder Bozkurt başta olmak üzere projemize kaynak sağlayan İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Erhan Tenekeci'ye ve kıymetli meclis üyelerimize, şahsım ve spor yapacak her birey adına çok teşekkür ediyorum."

"SPOR ALTYAPISI OLMAYAN TEK BİR OKUL KALMAYACAK"

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise projenin ilk etapta pilot okullarda başlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu muhteşem projenin ilk meşalesini belirlenen pilot okullarımızda yakıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu projeyi tüm ilimize yayacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile omuz omuza yürüttüğümüz bu tarihi iş birliği neticesinde, Ağrı'mızda spor altyapısı bulunmayan, spora dokunmayan tek bir okul dahi kalmayacak."

Ağrı'da sporun ve gençliğin geleceğini baştan yazması hedeflenen proje, şehirde şimdiden büyük bir motivasyon kaynağı olurken, okulların geleceğin sporcularını yetiştirmesi amaçlanıyor.



Haber: Servet Aslan