Ahlat'ta 'Ahıska Türkleri'nin Sürgün Edilişinin 80. Yılı Anma Programı' düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80.yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen anma programı Saygı Duruş'unda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kur'an'ı Kerim tilavetinin okunması ve sürgün belgeselinin izlenmesiyle program sürdü.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Öncelikli bu üzücü, acı olayın yıl dönümünde burada dualarla anmak için sizlerle bir araya geldik. Mevlam Ahıska Türklerini sürgünde vefat eden bütün soydaşlarına rahmet eylesin. ve onların torunları olan siz güzel kardeşlerimiz de ülkenize, yurdunuza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sene 1944, Kasım ayının 14'ü büyük bir zulmün işaret fişeği, evlerinden alınan kardeşlerimiz, soğuk havada tren vagonlarında uzun bir yolculukla Orta Asya'ya sürgün edildiler. Erkekleri savaşta bulunuyorlar, kendileri ise sürgün edildiler ve bu sürgünde zor şartlarda binlerce kardeşimiz hayatını kaybetti. Tekrar rahmetle arıyoruz. Bayrak, ezan, vatan nedir? diye sorduğumuzda, bunların kıymetini en iyi bilecek olan işte bu salondaki Ahıska Türkü kardeşlerimizdir. Yıllar, yüzyıllar ne kadar değişse de emperyalizm çeşitli oyunlarıyla bizleri ayrı düşürmüştür. Bizler bir olmak, birlik olmak zorundayız ki bütün gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize el uzatabilelim. Türkiye bütün mazlumların ana yurdudur. Türkiye medeniyetlerin en kavi noktasında bulunan bir memlekettir. Türkiye dünyanın en zor coğrafyaları, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanların bulunduğu bir coğrafyadır. Tam bunların ortasında yer almaktadır. O sebeple bizden her daim güçlü olmak zorundayız. Bizler güçlü olacağız ki inşallah hem 86 milyon vatandaşımız ve hem de bütün gönüllü coğrafyamız tüm kardeşlerimiz bizden destek görecekler. Biz buna yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşlarda olan yorgunluğunu ve bitkinliğini üzerinden atmış ve ayağa kalkmıştır. Bundan sonra ikinci yüzyılımızda inşallah şaha kalkacak ve koşarak ilerleyeceğiz. Medeniyetimiz dünyadaki barışın, huzurun ve kardeşliğin güvencesidir. Bizler hiçbir zaman mazluma zulmetmedik ve etmeyeceğiz. Ama soydaşlarımızın, dindaşlarımızın zulüm görmemesi için de güçlü olmak zorundayız. İnşallah bu gücü de birbirimizi daha çok severek, elbette daha fazla çalışarak takip edeceğiz ve bu Yüzyılı Türkiye Yüzyılı ve Türk asrını hep birlikte yapacağız. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafta Türk milleti bulunduğu coğrafya da her zaman huzurun ve güvenin temsilcisi olmuştur. Yine aynı şekilde Ahıskalı Türk kardeşlerimizde hem temizlikleriyle hem dürüstlükleriyle hem çalışkanlıklarıyla bulundukları şehre güç, güzellik ve direnç katan bir yapıya sahiptir. Allah onları var etsin diyorum. Biz de Bitlis Valiliği olarak kaymakamlığımızla, belediyelerimizle, Göç Müdürlüğümüz ve bütün müdürlüklerimizle beraber Ahıska Türkü kardeşlerimizin Ahlat'ta, şehrimizde en iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Her daim sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bunu daha da güçlendireceğiz. İnanıyoruz ki Ahlat'ımız, Bitlis'imiz sizlerle çok daha güzel olacak. Sürgünde hayatını kaybeden ecdadımızı rahmetle anıyorum. Sizlere de öz yurdunuza tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu, sürgünde çok acı çektiklerini ve bugün burada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye gelmelerinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında sürgün tanığı 89 yaşındaki Numan Binalioğlu tarafından acı dolu yılları anlatılırken, Ahıskalı öğrenciler tarafından da çeşitli şiirler seslendirildi.

Anma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirilen 'Ahıska' adlı şiirin video gösterisinin izlenmesiyle sürdü.

Programda Vali Karakaya ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl tarafından Ahıska Sürgünü tanıklarına hediye verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.