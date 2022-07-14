Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Eli'nin Özelleştirilmesine Karşı Çıkan Somalı Madencileri Ziyaret Etti: "Tekel İşçilerinin Yaşadığı Akıbeti Yaşayacaksınız"

Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) Manisa'nın Soma ilçesindeki Ege Linyitleri İşletmesi'ni (ELİ) özelleştirmesine yönelik tepkiler sürüyor. Özelleştirmeye karşı çıkan maden işçilerini ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Geçen A panosunu verdiniz, şimdi Eynez'i istiyorlar sizden, yarın Deniş'i isteyecekler. Burada kamu üretimden tamamen çekilecek ve sizler de daha önceden Tekel işçilerinin yaşadığı akıbeti yaşayacaksınız. Bu gidişat bunu gösteriyor" dedi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Maden-İş Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin ve Maden-İş Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay ile birlikte ELİ'nin özelleştirilmesine karşı çıkan Somalı maden işçilerini ziyaret etti.

CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, "Eylemlerinize destek olmak için aranızda bulunuyoruz. Hepinize eylemlerinizde başarılar diliyoruz" dedi.

"SOMA'YA BAYRAM DEĞİL BİR MATEM HAVASI DÜŞTÜ"

Maden-İş Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin ise şunları söyledi:

"Maalesef bu bayram bizim için bayram olmadı. TKİ'nin arife günü gece yarısı aldığı ani bir kararla Soma'ya bayram değil bir matem havası düştü.

Ne hikmettir ki yeni Anadolu Madencilik bizim Soma kömürlerini devraldıktan sonra, bizim yıllardır çalıştığımız, A panosu dediğimiz, yaklaşık 6,5 milyon tona yakın kömür çıkardığımız rezervimizi bir anda al gülüm ver gülüm yoluyla birilerine peşkeş çektiler. Her yerde söylüyorum; bunun adı devir falan değil, peşkeş. Şimdi ne oldu? A panosunun kömürü azaldı. Bunlar aç, bunların gözleri doymuyor, karınları da doymuyor. Şimdi geldiler Eynez'e, zaten bizim elimizde iki tane büyük panomuz var. Birisi Eynez, birisi Deniş. Biz, burada hem milli ekonomiye katkı hem de Soma'nın göbeğinde bulunan, daha önce devlete ait olan, şu anda özel bir firmaya ait olan termik santrale kömür vermekteyiz ve dolaylı olarak Soma'da yaklaşık 12-13 bin maden işçisi kamu üzerinden ekmek yemektedir.

"PEŞKEŞİ KABUL ETMİYORUZ VE SONUNA KADAR DA MÜCADELEYE VARIZ"

Biz, kimsenin ekmeğinde değiliz, kimsenin işinde, aşında da değiliz. Bizim işimiz, bizim derdimiz, kendi işimiz ve aşımızda. Biz, TKİ'ye her zaman şunu söyledik; 40 yaşındaki kamyonlarla dekupaj faaliyeti yürütmeye çalışan sizler, yaklaşık 40 yaşındaki makinelerle bu madencilik sektörüne ayak uydurmaya çalışan sizler… Bizler ürettik ve hiçbir zaman emeğimizi karşısına alamadık. Ne hikmetse kamu işçisi olarak alamadık. Hep ezildik, hep ezildik ve bunun bize mükafat olarak dönüşleri, önce A panosunu peşkeş çektiler, sonra Sarıkaya üzerinden bir oyun oynadılar. Şimdi de işte biliyorsunuz 7061 sayılı Yasa'nın 50. maddesine göre kararı genel müdürlüklere verilen yetki ile istedikleri gibi alt şirkete verip, Kamu İhale Kanunu'nu da bertaraf edip istedikleri firmaya bizim sahalarımızı vermektedirler. Bunun adı peşkeşten başka bir şey değildir. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bizim buramıza kadar çıktı, bu saatten sonra hiçbir şekilde hiçbir peşkeşi kabul etmiyoruz ve sonuna kadar da mücadeleye varız. Dün akşam buraya firma ilk makinasını da getirmiş. Biz sadece, Atatürk'ün dediği gibi "Geldikleri gibi giderler" diyoruz."

"GEÇEN SENE 800 LİRA OLAN ISINMA AMAÇLI OLAN KÖMÜR, ŞU AN ÖZEL MADENLERDE 3 BİN LİRAYI GEÇMİŞ DURUMDA"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da şöyle konuştu:

"Çok ciddi bir özelleştirme süreci içerisine girdi TKİ. TKİ, yıllar içerisinde yapmış olduğu sözleşmeleri ile hizmet alımı sözleşmeleri ile kömür üretiminden yavaş yavaş çıkmaya başladı ve işte sınırlı sayıda açık ocak kaldı. Anladığım kadarıyla -biraz evvel başkanımın da belirttiği gibi- peşkeş çekerek artık üretimden tamamen uzaklaşma aşamasına gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Soma'da bizler çalışma yaptık. Geçen sene 800 lira olan ısınma amaçlı olan kömür, şu an özel madenlerde 3 bin lirayı geçmiş durumda. 800 liradan 3 bin liraya çıkmış. Ege Linyit İşletmeleri işte bir fiyat vermiş, 2 bin 4 lira. Bir fiyat var, diyor ki 'Ben bayilerime 2 bin 4 liradan kömür…', fakat ortada bir kömür yok. Şu anda ELİ, TKİ, sadece kamu kurumlarına, sosyal yardımlaşmaya ve Milli Eğitim Bakanlığı'na, jandarmaya ve termik santrallere kömür veriyor; ısınma amaçlı kömürü şu anda piyasaya veremiyor. Neden veremiyor? Çünkü artık pazarlamadan ve üretimden kademeli olarak çekildi.

"TAMAMIYLA PİYASAYI ÖZEL SEKTÖRÜN İNSAFINA BIRAKMIŞ DURUMDA"

Şu anda satıştan da çekilmiş durumda ve tamamıyla piyasayı özel sektörün insafına bırakmış durumda. Şimdi geçen sene 800 lira olan kömür, bugün 3 bin lira maden çıkışı. Hatta torbalanmadan çıkıyor bu kömür. Burada da büyük bir problem var. Açık kömür olarak çıkıyor, torbalanıyor ve Soma'da 4 bin liraya kadar varmış, ısınma amaçlı kömür. Yani 5 katına çıkmış durumda bir sene içerisinde. Evet, bu ülkede enflasyon var. Kömürün bir yıl içerisinde 5 katına çıkmasının mantıklı bir açıklaması yok. Bunun tek sebebi, devletin, kamunun kömür sektöründen çıkması. Şimdi elinde kalan son ocakları da devlet özelleştiriyor, kanun arkasından dolaşmak suretiyle özelleştiriyor. Tamamıyla çekilecek ve bu kömür fiyatları daha da yükselecek. Olan, sonuçta bu ülkenin gariban insanlarına olacak. Çünkü kömürü şu anda Türkiye'de 20 milyon insan ısınma amaçlı kullanıyor, sanayide kullanılıyor. Olan sanayicimize olacak, olan gariban vatandaşa olacak. Burada Türkiye'nin en büyük kooperatifi var. Ulaştırma ile alakalı, lojistikle alakalı Kamyoncular Kooperatifi var, Nakliyeciler Kooperatifi var. Yarın bu kooperatifi de ortadan kaldıracak. Aramızda şoför arkadaşlar varsa bunun bir sonraki adımı, kooperatifin de ortadan kalkması. Kendi filolarını buraya getirecekler. Bu kooperatiflerde kamyon sahibi insanların kaderi buradaki işçilerden farklı olmayacak.

"TEKEL İŞÇİLERİNİN YAŞADIĞI AKIBETİ YAŞAYACAKSINIZ"

Arkadaşlar, burası zarar ettirilmek için, burası kapatılmak için esasında adım adım bilinçli bir çalışma var ve siz de burada dün akşam gece eylem yaptınız. Anladığım kadarıyla bu eylemler devam edecek ki devam etmesi lazım. Geçen A panosunu verdiniz, şimdi Eynez'i istiyorlar sizden, yarın Deniş'i isteyecekler. Burada kamu üretimden tamamen çekilecek ve sizler de daha önceden Tekel işçilerinin yaşadığı akıbeti yaşayacaksınız. Bu gidişat bunu gösteriyor. Bir kere daha haklı çıkmanın aslında üzüntüsünü yaşıyorum ama burada birlik içinde ve beraberlik içinde olursanız geri adım atacaklarını ve bu işten dönüleceğini ben tahmin ediyorum."

"NE YAZIK Kİ VATANIMIZ ŞU AN SATILMAKTADIR"

Maden işçisi Ali Gökmen de "Kamuda çalışmaktayım. Atatürk'ün bir sözü vardır 'Kömür vatandır, vatan satılmaz' diye. Ama ne yazık ki vatanımız şu an satılmaktadır. Yeni Anadolu bizim bir firmamız, yeraltı çalışmaları yapmaktadır. Bir yandan da açık ocaklarımızı devraldılar. Bizim elimizdeki ekmeğimizi, aşımızı, geleceğimizi özel sektöre vermek için uğraşmaktadırlar. Biz, buna karşıyız. Biz, çoluğumuzun çocuğumuzun, ülkemizin geleceği için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Direnen işçi her zaman kazanmıştır" dedi.

"BU ÜRETİMİ KAMU ELİYLE YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Maden-İş Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay da şunları söyledi:

"Dün gelişen olaylar üzerine gece hemen yola çıktım ve Soma'ya geldim. Bugün burada yapılmak istenen, Eynez açık ocağımızdan 4 milyon tona yakın kömür sahasının ve üzeri açılmış ve dekupaj yapılmış sahanın bir firmaya verilmesi kanunen doğru olabilir, yanlış olabilir, işin orasında değilim. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak görüşümüz açık ve net. Deniş'i ile Sarıkaya'sı ile Eynez'i ile bütün imkanlarıyla bu üretimi kamu eliyle yapmak zorundayız. Kaldı ki Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Ege Linyitleri İşletmesi o kadar önemli bir görevdi ki burayı vermeye hızla devam edersek kömür piyasasının şu anda altüst olduğu bir dönemde çok daha kötü günler halkımızı bekliyor diyebilirim. Bu mücadele, aslında halkımızın mücadelesi. Açık ocak, Soma'da kesinlikle kamu eliyle devam etmek zorundadır. Bu yanlıştan, bir an önce kim hesap yaptıysa acilen dönsün. Açık ocakları kamu işletmeye devam etsin."

"BURAYA ÖZEL SEKTÖRÜN GİRMESİNİ BURADAKİ KAMU İŞÇİLERİ ENGELLEYECEKLER GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, daha sonra işçilerin makineleri durdurmak için kapattığı Eynez ocağına giden yolda, "Şu anda Soma'nın Eynez ocağında bulunmaktayız… Dün akşam burada çalışan işçi arkadaşlar, özel sektörün, özel firmanın iş makinelerini durdurmak amaçlı yolu kapatmışlar. Biraz evvel onların yanındaydık, işçilerle beraberdik. İşçilerimiz buraya özel sektörü sokmama konusunda kararlılardı. İşte bu da o kararlılığın ifadesi oluyor. Büyük ihtimalle bundan sonra buna benzer eylemler olacak ve buraya özel sektörün girmesini buradaki kamu işçileri engelleyecekler gibi gözüküyor. Biz de bu arkadaşlarımızın bu haklı mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar yanındayız" dedi.