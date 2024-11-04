Ahpadi Dönem Sözcüsü Ektaş'tan Kayyum Tepkisi

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Belediyelere kayyum atamalarına tepki gösteren AHPADİ Dönem Sözcüsü Avukat Mehmet Ektaş, geçici siyaset yasağına değinerek, "Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin belli süre seçimlere girmesine engel olan bu düzenleme şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun başının üzerinde celladın kılıcı gibi sallanmaktadır" dedi.

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu (AHPADİ) Dönem Sözcüsü Mehmet Ektaş, belediyelere kayyum atamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Yüz binlerce insan seçilme hakkından mahrum olmaktadır"

Orantısızlık ve adaletsizliği vurgulayan Ektaş, şunları söyledi:

"Ülkemiz de siyaset sürekli yüksek bir gerilimle, önemli ama halkın gerçek gündeminden kopuk tartışma alanlarında gerçekleşmektedir. Bu durum, halkımızda umutsuzluğun ve karamsarlığın artmasına neden olmaktadır. Günlük siyaset dalgalanmasının çok çok üzerinde gerilim yaratan iki konu özellikle dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi, siyasette öne çıkan kişiler hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması durumunda uygulama olanağı bulan 'Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma' başlıklı Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesi kapsamında geçici siyaset yasağı yani cezanın infazı süresince kişilerin belirli bir süre seçme ve seçilme hakkının elinde alınmasıdır. Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin belli süre seçimlere girmesine engel olan bu düzenleme şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun başının üzerinde celladın kılıcı gibi sallanmaktadır. Her seçim döneminde, cezasının infazı aşamasında bulunan yüz binlerce insan bu madde nedeniyle, seçme hakkının yanında seçilme hakkından da mahrum olmaktadır. Düzenlemenin, hakaret, basit tehdit gibi suçlar nedeniyle kesinleşmiş cezası bulunanlara da uygulanması ve sadece uygulandığı ana değil, seçim dönemleri nedeniyle yıllara etki eden sonuçları nedeniyle orantısızlığı ve adaletsizliği açıktır.

"Kayyum atanması, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve demokrasiye aykırıdır"

Günlük siyaset dalgalanmasının çok çok üzerinde gerilim yaratan ikinci konu ise hakkında soruşturma yürütülen belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması ve yerlerine kolayca kayyum atanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın hukuki dayanağı ise Türkiye'de 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi ile ilan edilen Olağanüstü Hal Döneminde, 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye Kanunun 45. ve 57. maddelerine yapılan ekler ile kanuna eklenen geçici 9. Maddedir. Devletin, terörün başta finansal olmak üzere tüm kaynaklarını önlemek görevi, bununla ilgili önlemleri almak ise yetkisi ve sorumluluğudur. Bu bağlamda, Kurumların kaynaklarının teröre destek verilmesi amacıyla kullanılması konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığı durumunda kayyum atanması da can sıkıcı en son başvurulacak önlemlerden biridir. Devlet, terör başta olmak üzere Anayasal düzene ve cumhuriyete karşı girişilen yasadışı hiçbir faaliyet karşısında zayıf duruma düşmemelidir. Ancak, İçişleri Bakanlığı yürütme erkinin bir parçası olup yönetimi yönünden siyasi kurum özelliğine de sahiptir. Bu durumda, seçilmiş kurum yöneticilerinin anayasada tanımlanmış vesayet makamlarınca görevden alınması ve kayyum atanması, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve demokrasiye aykırıdır."

"Suç ile tedbir arasında orantı kurulmalıdır"

Ektaş, "Siyasi tartışmaların odağını oluşturan her iki sorunun çözümü vardır. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde yapılacak bir düzenlemeyle hakaret, basit tehdit ve benzeri basit suçlar yönünden seçme ve seçilme yasağı, güvenlik tedbiri kararı çerçevesinden çıkarılmalı, suç ile tedbir arasında orantı kurulmalıdır. Yine, 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye Kanununda yapılan kayyum ataması düzenlemesi kaldırılmalı, belediye başkanları gibi seçilmiş kurumların başkanlarının görevden alınmaları ve şartların oluşması durumunda en son başvurulacak tedbir olarak yerlerine kayyum atanmalarına ilişkin düzenlemelerin Türk Ceza Kanunu'nun 100. Maddesi kapsamında yargı erkinin takdir, yetki, sorumluluk ve denetimine bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Demokrasimiz üzerindeki bu karabasanı kaldırmalarını talep ediyoruz"

Ektaş, "Çözüm için şimdi tam zamanıdır. Toplumun bütün kesimleri, ilgili düzenlemelerin neden olduğu adaletsizliklerin farkındayken ve tepkiliyken yapılacak bir çalışma, hem insanımızın vicdanına su serpecek hem de takdir kazandıracaktır. Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerimizi; istişare, iş birliği ve ortak akılla birlikte hazırlayacakları kanun değişiklikleri Meclis'e getirmelerini, kısa zamanda görüşüp karar bağlayarak demokrasimiz üzerindeki bu karabasanı kaldırmalarını talep ediyoruz" dedi.