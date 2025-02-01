Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nün 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar

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Aile ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü'nün 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Müdürlüğün, Engelli Evde Bakım Hizmetleri çerçevesinde 44 bin 68 kişiye 360 milyon 131 bin 108 TL ödediği açıklandı.

Eskişehir Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında detaylı bilgiler yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre; müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren çocuk kuruluşlarında 249 çocuk, korunma ve bakım hizmetinden faydalandı. Ayrıca 104 koruyucu ailenin yanında 121 korunma altındaki çocuğun bakımı sağlandı. Bu çerçevede, ailelere toplam 19 milyon 338 bin 23 TL ödeme yapıldı.

SED hizmeti ile 18 bin 881 kişiye 99 milyon 480 bin 617 TL ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü'nce 18 çocuk evlat edindirilerek aile yanına yerleştirildi. Sosyo Ekonomik Destek (SED) hizmeti çerçevesinde, 18 bin 881 kişiye 99 milyon 480 bin 617 TL ödendi. 2024 yılı boyunca sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik olarak 110 sokak çalışması gerçekleştirilirken, 204 çocuğa müdahale edildi. 203 çocuk ile ailesine eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi. 13 çocuk için Sosyo Ekonomik Destek (SED) hizmeti sağlandı. 46 çocuk için eğitim, sağlık ile danışmanlık tedbiri alınırken, 3 çocuk ise bakım tedbir kararı ile kurum bakımına alındı.

Dilencilikle mücadele edilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü

24 Ekim 2023 tarihli 'Dilencilikle Mücadele Edilmesi' konulu Valilik Makamı Genel Emri ile kent genelinde vatandaşların, paylaşma, yardımlaşma ve zor durumda olana yardım etmek gibi insani erdemlerini suistimal etmek amacıyla dilenme davranışı gerçekleştiren şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sürdürüldü. 2024 yılında yapılan denetimler neticesinde, dilendiği tespit edilen 274 yetişkin vatandaştan 225'i hakkında idari para cezası uygulandı. 133 vatandaş hakkında müsadere işlemi yapılarak dilencilik geliri mülkiyeti kamuya aktarıldı. Eskişehir'de yaşadığı tespit edilen 154 dilenen vatandaşın hanesine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ziyaret gerçekleştirildi. Bu vatandaşların sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Halk Eğitim Kursları'ndan yararlanabilmeleri adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, sosyal yardımlardan yararlanabilmeleri adına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na bildirimler yapıldı.

44 bin 68 kişiye Engelli Evde Bakım Hizmetleri ile 360 milyon 131 bin 108 TL ödendi

Yıl boyunca huzurevleri tarafından yürütülen hizmetlerden 381 yaşlı, bakım rehabilitasyon merkezi hizmetlerinden 55 engelli faydalandı. Engelli Evde Bakım Hizmetleri çerçevesinde, toplam 44 bin 68 kişiye 360 milyon 131 bin 108 TL ödendi. Özel Bakım Merkezleri'nde kalan 10 bin 803 engelli için Ocak- Aralık döneminde 105 milyon 375 bin 807 TL ödeme yapıldı. Erişilebilirlik alanında yapılan çalışmalar neticesinde ise; bin 29 kamu ve özel hizmet binası incelenirken, 20 bina için erişilebilirlik belgesi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile bağlı kuruluşların da 12 binası incelendi, 5 bina erişilebilirlik belgesi aldı.

621 kadın ve 390 çocuk Kadın Konukevi hizmetlerinden yararlandı

Eskişehir'de 2024 yılında 5 bin 764 kişiye engelli kimlik kartı verildi. Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler çerçevesinde; 13 kişi istihdam başvurusunda bulundu, 152 şehit yakını ve gaziye seyahat kartı verildi. Ayrıca, bin 58 şehit yakınına ve gaziye ev ziyaretinde bulunuldu. 6284 Sayılı Kanun çerçevesinde ise; 6 bin 658 önleyici, 4 bin 670 koruyucu tedbir kararı alınarak uygulamaya konuldu. 621 kadın ve 390 çocuk Kadın Konukevi hizmetlerinden yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık ve Boşanma Danışmanlığı hizmetleri alanlarında da yıl boyunca 720 kişiye danışmanlık hizmeti verildi.

23 bin 323 kişi 327 farklı oturumda eğitim aldı

Doğum yardımı çerçevesinde ise, 2 bin 615 müracaat için 1 milyon 119 bin 254 TL doğum yardımı ödemesi yapıldı. Uzman personeller tarafından 'Evlilik Öncesi Eğitim' çerçevesinde 2 bin 751, 'Aile Eğitim Programı' çerçevesinde 7 bin 223, 'Bağımlılık Eğitimleri' çerçevesinde bin 875 ve 'Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)' hizmetleri çerçevesinde ise 11 bin 474 kişiye ulaşıldı. Eskişehir'de toplam 327 farklı eğitim oturumunda 23 bin 323 kişiye eğitim verildi. - ESKİŞEHİR