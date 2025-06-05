AK Parti Balıkesir Teşkilatının Bayram coşkusu meydana sığmadı

Kurban Bayramı arefesinde AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, Şeyh Lütfullah Camii Meydanı'nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Bayramlaşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Belediye Başkanları Mustafa Göksel, Ramazan Bahçavan, Emin Ersoy, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Hülya Kamçı, Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Önceki dönem Milletvekilleri İsmail Özgün, Ali Osman Sali, Kasım Bostan, Önceki Dönem İl Başkanları Ekrem Başaran, Hasan Demiraslan, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Belgin Uygur: "Bu Birlik ve Beraberlik Türkiye Yüzyılı'nın Teminatıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, programda yaptığı konuşmada bayramların birleştirici gücüne ve teşkilatın sahadaki kararlılığına dikkat çekti:

"Bayramlar bizleri bir araya getiren, kardeşliğimizi pekiştiren en özel zamanlardır. Bugün burada teşkilatımızın tüm kademeleriyle ve Balıkesir'li hemşehrilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. AK Parti teşkilatları dimdik ayakta ve milletine hizmet yolunda kararlılıkla ilerliyor. Kuruluştan bugüne aynı dava ruhuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet taşıdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Balıkesir'in her köşesinde bu heyecanı büyütmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Mehmet Aydemir: "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, konuşmasında teşkilat ruhuna ve partinin kardeşlik anlayışına vurgu yaptı:

Aydemir konuşmasında "AK Parti ailesi olarak sadece bir siyasi teşkilat değil, aynı zamanda büyük bir vefa hareketiyiz. Bu kutlu davada emek vermiş, alın teri dökmüş herkesi muhabbetle kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir sloganı var "Adım kardeşlik. Soyadım Türkiye". Bu iki cümle 23 yılın toplamı. "Adım Kardeşlik" bu zamana kadar hiçbir ırkı, kimseyi düşüncesinden, kılık kıyafetinden, farklılıklarından ötekileştirmeden, her zaman birleştiren olan AK Parti anlayışı ile Sayın Cumhurbaşkanımız son yaptığı hamlede bunu taçlandırarak tüm dünyaya örnek olmuştur. Çerkez çerkezliğini, laz Lazlığını, kürt kürtlüğünü, roman romanlığı herkes özünü 23 yıldır özgürce yaşamıştır. "Soyadım Türkiye" ile de adımız, kökenimiz, ırkımız, düşüncelerimiz farklı olsa da soyadımız tektir. O da Türkiye'dir. Hepimiz Türkiye'yiz. Bundan sonra ki hedeflerimize bu inanç ve bilinçle daha güçlü yürüyeceğiz inşallah. 23 yıldır birlik beraberlik içinde çalışan bir partiyiz. Bizden önceki sonraki yok. Her daim birlikteyiz. Kurban bayramının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." İfadelerini kullandı.

Milletvekillerinden Birlik ve Bayram Mesajı

Programda konuşan Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan da tüm teşkilat mensuplarının ve halkın bayramını kutladı. Her iki vekil de birlik ve beraberlik vurgusunun altını çizerek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunan her bir AK Parti neferine teşekkür etti.

Manevi İklimde Kardeşlik Buluşması

Bayramlaşma programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı bayramlaşmalarla sona erdi. Şeyh Lütfullah Camii Meydanı'nda yaşanan bu buluşma, AK Parti teşkilatının kenetlenmiş ruhunu ve kardeşliğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

AK Partililer bayramlaşma programının ardından Asri Mezarlık ve Hava Şehitliği'nde kabir ziyaretleri yaptı. Şehitlik ziyaretine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Milletvekili Mustafa Canbey katıldı. Şehit ailelerine tek tek bayramlaşılarak, dua kitabı hediye edildi. - BALIKESİR