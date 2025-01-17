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AK Parti Çanakkale Gençlik Kongresi Yapıldı

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi Çanakkale'de AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

17.01.2025 22:58
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AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Kongresi, "Gençliğinle Çanakkale'ye Yön Ver" sloganıyla Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonu'nda düzenlendi. Kongreye AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Ahmet Burak Çağlayan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ve belediye başkanları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongre Divan kurulunun seçilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Deniz, "Ne yazık ki üzülerek söylesemde. Bugün genç arkadaşlarımızın bir kısmı AK Partiyi ve AK Partiye gönül verenleri Atatürk zıttı olarak belirlemiş durumda. Ancak buradan açıkça belirtmek isterim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun arkasına sığınarak politika yapmaya çalışanlardan ziyade bizlerin de bir ortak değeridir. Atatürkçü olmak çok çalışmaktır. Atatürkçü olmak fikir üretmektir. Atatürkçü olmak, milli güvenlik ve yurtta sulh, cihanda sulh sözünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi gerektiğinde ateşten gömleği sırtına giyerek, elinden gelen her şeyi yapmaktır. İşte bizim Atatürkçülük anlayışımız budur. Sizler siyaset değil de politika yapacaksınız diye Atatürk'ü sizlere yedirmeyiz, bilginiz olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 20 senedir kendisiyle yarışmak zorunda olan bir parti olduğunu belirten AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise, "Çünkü karşısında bir muhalefet yok. Karşısında bir parti yok. Düşünüp, münakaşa edip, komiteler kurup, çalıştaylar yapıp ancak bir kırmızı kart akıl etmeyi becerebilen bir partiye herhalde muhalefet partisi diyecek halimiz de yok. Onun için değerli genç kardeşlerim rakibiniz yok. Rakip kendimiziz, rakip nefsimiz. Dolayısıyla biz bizimle mücadele ederek bizi geçmek için mücadele vermek zorundayız. Bu anlamda da işiniz başkalarından daha zor. Çünkü insanın en zor yapacağı şey kendini aşmaktır. İnsanın yapacağı en zor şey nefsini aşmaktır. Sizlerin bunu becereceğinden hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Çanakkale Gençlik Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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