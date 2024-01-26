AK Parti Gaziantep\'te Belediye Başkanları aday tanıtım toplantısı düzenleyecek

AK Parti Gaziantep'in düzenleyeceği Gaziantep Büyükşehir ve ilçelerin Belediye Başkanları aday tanıtım toplantısı Pazar günü saat 13.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde (ŞKM) yapılacak.

31 Mart'taki yerel seçim yaklaşırken, AK Parti'de Gaziantep'te hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in isminin de yer aldığı Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamasının ardından ilçe Belediye Başkan adaylarının bağlı oldukları illerinde açıklanmasına karar verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den sonra İlçe Belediye Başkan adaylarının açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 28 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Şehitkamil Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gaziantep ilçe Belediye Başkanları Aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile birlikte Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'da katılım sağlayacak.

Gaziantep İlçe Belediye Başkanları Aday tanıtım toplantısına ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, MKYK üyeleri Sait Kirazoğlu, Serpil Kavrak, Milletvekilleri M. Eyüp Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik ile Cumhur ittifakından MHP Milletvekili Sermet Atay, MHP Gaziantep il Başkanı Mustafa Bozgeyik'te katılacak.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, ilçe Belediye Başkanları Aday tanıtım toplantısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" için "Hep Yeni Hep ileri" diyerek, Gaziantep'te 10 belediyenin 10'nunu da ittifak ortaklarımızla el ele vererek kazanmaya "Hazırız ve Kararlıyız". Demokrasi Şöleni şeklinde gerçekleşecek olan "Aday tanıtım toplantımız" 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 13.00'te ŞKM'de yapılacak olup tüm Gaziantepli hemşehrilerimizi davet ediyor, 31 Mart zaferimizin şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP