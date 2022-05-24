AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek"

24.05.2022 14:59
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Artık bölgenin parlayan yıldızı olarak Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Artık bölgenin parlayan yıldızı olarak Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek. Böylece bölgesel, küresel barış ve istikrar da kalıcı hale gelecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir üniversitede düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü" programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, "İstanbul'u fetheden Fatih'tir ama onun arkasında bir Akşemseddin vardır. 5 bin yıllık Türk tarihinde bir sahnede olanlar var birde arka planda olanlar vardır, Aksakallılar sahnenin ardındakilerdir. Aksakallıların tarihi geçmişi yeni değildir. Türklerde hep var olan bir şeydir bu, hem Osmanlı tarihinde hem Selçuklu da sahnede olanların yanı sıra onların önemli kararlar vermesinde rol oynayan birileri vardır. 12 Kasım 2021'de yapılan zirvede Aksakallılar Mevzuatı güçlendirildi. Şimdi sürekli sakal ile ilgili birileri diyor hani sakal nerede en son "unutma sıfat bende" dedim. Kızıl elma demek kırmızı elma demek değildir, yani onun bir derinlik manası vardır, Aksakallı olmak da sakallı olmak anlamında değildir aslında" ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek"

Konuşmasına devam eden Binali Yıldırım, "Artık bölgenin parlayan yıldızı olarak Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek. Böylece bölgesel, küresel barış ve istikrar da kalıcı hale gelecek. Aksi halde bir kutuba işi bıraktığınız zaman işi nereye götüreceğini, hangi bilinmezlerle, hangi maceralarla hangi acılarla karşı karşıya kalacağımızı ölçemiyoruz. Bugün Rusya- Ukrayna'da yaşanan bundan başka bir şey değildir. Bu anlamsız savaşın bedelini masum çocuklar ödüyor. Sivil insanlar ödüyor. Biz insanların göz rengine bakmıyoruz. Saç rengine bakmıyoruz. Ten rengine bakmıyoruz. Biz gözlerden düşen damlalara bakıyoruz. Bunların rengi yok. Bunların rengi hep aynı" şeklinde konuştu.

"Çok daha büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz"

Programda bir konuşma yapan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ise "Değişen bir dünyadan bahsediyoruz. Birçok bilinmezi barındırıyor yakın geleceğimiz. Savaşı konuşuyoruz. Ekonomik çalkantıları konuşuyoruz. Salgın gerçeğini yaşadık. İnşallah geride bırakmışızdır ve dünyanın merkezinin batıdan doğuya doğru hareket ettiğine şahit oluyoruz. Bu transformasyon döneminde Türk Devletleri Teşkilatı'nın önünde çok daha büyük imkanlar, çok daha büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek' - Son Dakika


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