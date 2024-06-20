AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, selin vurduğu köyde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, selin vurduğu köyde incelemelerde bulundu

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Başkanı Muammer Sancar ve Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile birlikte Akdam Köyü'nde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla meydana gelen sel felaketinden etkilenen Akdam köyüne geldi. Köylülerle bir araya gelen Çalkın, selden zarar gören vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

20.06.2024 09:39
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, selin vurduğu köyde incelemelerde bulunan Çalkın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Başkanı Muammer Sancar ve Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile birlikte Akdam Köyü'nde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla meydana gelen sel felaketinden etkilenen Akdam köyüne geldi.

Köylülerle bir araya gelen Çalkın, selden zarar gören vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Milletvekili Adem Çalkın, "Devletimiz tüm gücü ile sele maruz kalan hemşehrilerimizin yanında olacak ve yaraları bir an önce sarılarak zararları giderilecek. Bunun için gerekli çalışmalar aksatılmadan yürütülüyor. Her koşulda, zorlukta ve her durumda hemşehrilerimizin yanında olacağız" dedi.

Daha sonra selden zarar gören ev ve ahırları da gezen Çalkın, zarar tespitinin kısa sürede tespit edilmesi için ilgili birimlerim çalışma yürüttüğü kaydetti. Çalkın, daha sonra Akdam köyünden ayrıldı.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Kars Bölge Müdürlüğü'nce selden etkilenen köyde çalışma başlatıldı. DSİ ekipleri, başta kanallar olmak üzere selden gelen kaya ve çamuru temizledi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, selin vurduğu köyde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, selin vurduğu köyde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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