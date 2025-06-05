Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var - Son Dakika
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Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var

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Diyarbakır\'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
05.06.2025 20:05
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Diyarbakır\'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binada mahsur kalan 1'i bebek, 38 kişi itfaiye ekiplerince sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 17 kişiden 3'ü çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın hızla yayılırken, merdiven boşlukları dumanla kaplandı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

MAHSUR KALDILAR

Endişe yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

38 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1'i bebek, 38 kişi binadan tahliye edildi.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. 1'i bebek, 17 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

3'Ü ÇOCUK, 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zorluoğlu, ilerleyen saatlerde yaralıları ziyaret ettiği hastanede yaptığı açıklamada ise 1 çocuğun daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu

KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA/ DHA/ İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yıldıray yanık:
    çok zor bir durum,inşallah can Kaybı olmaz 54 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    yangın yönetmeliğine uygun olmayan binalar yıkılması gerekiyor 25 3 Yanıtla
  • akil:
    yönetmenliğe kimse uymuyor ve kimsede denetlemiyor peki neden yangın merdivenleri yok ? 22 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Almanya gibi yerde bile on yıldır önceden uyarı yapan yangın alarm sistemi hev eve şart koşuluyor. Al işte yüz liralık alarm systemi olmuş olsaydı ikisi çoçuk 3 kişi hayatını kaybetmezdi :( 12 1 Yanıtla
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