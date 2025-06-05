Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın hızla yayılırken, merdiven boşlukları dumanla kaplandı.
Endişe yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi.
Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1'i bebek, 38 kişi binadan tahliye edildi.
Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. 1'i bebek, 17 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zorluoğlu, ilerleyen saatlerde yaralıları ziyaret ettiği hastanede yaptığı açıklamada ise 1 çocuğun daha hayatını kaybettiğini belirtti.
Öte yandan, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: AA/ DHA/ İHA
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var - Son Dakika
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