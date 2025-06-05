İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı.

MALTEPE CEZAEVİ'NDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

İstanbul Maltepe Cezaevi önünde tahliye öncesi mahkum yakınları cezaevinin kapısının önünde toplandı. Yeni kanun ile tahliye edilen mahkumların yakınları sevinç ve mutluluklarını paylaştı.

"ÇOK MUTLUYUZ ÇOK HEYECANLIYIZ"

Cezaevinden amcasının çıkışını bekleyen Erhan Ek, "Gecenin bu saatinde büyük amcamızı bekliyoruz. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Allah'ın izniyle çıkacak inşallah. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

ANKARA'DA CEZAEVİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde de hareketlilik yaşandı. Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı.

"ALLAY YARDIMCISI OLSUN, ONLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Kanun kapsamında cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.

Oğlunun cezasının tamamlanmasına 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu söyledi.