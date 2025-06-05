İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Haberin Videosunu İzleyin
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
05.06.2025 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Haber Videosu

İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinde bulunan tutukluların tahliyesine başlandı. Gece saatlerinde İstanbul Maltepe Cezaevi önünde büyük hareketlilik yaşanırken Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde mahkum yakınları sevinç ve mutluluklarını paylaştı.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı.

İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

MALTEPE CEZAEVİ'NDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

İstanbul Maltepe Cezaevi önünde tahliye öncesi mahkum yakınları cezaevinin kapısının önünde toplandı. Yeni kanun ile tahliye edilen mahkumların yakınları sevinç ve mutluluklarını paylaştı.

İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

"ÇOK MUTLUYUZ ÇOK HEYECANLIYIZ"

Cezaevinden amcasının çıkışını bekleyen Erhan Ek, "Gecenin bu saatinde büyük amcamızı bekliyoruz. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Allah'ın izniyle çıkacak inşallah. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

ANKARA'DA CEZAEVİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde de hareketlilik yaşandı. Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı.

İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

"ALLAY YARDIMCISI OLSUN, ONLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Kanun kapsamında cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.

İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Oğlunun cezasının tamamlanmasına 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Maltepe Cezaevi, Politika, İstanbul, Maltepe, Cezaevi, 3-sayfa, Ankara, Mahkum, Mahkum, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Behzat:
    inşallah kadın katilleri eroinci çocuk istismarcilari faydalanmamistir. 229 1 Yanıtla
  • 248612:
    Tüm hırsızlar,uyuşturucu satıcıları,suçu meslek edinenler çıkıyor.Bu ülkede birkez daha suçun cezasının olmadığı,olanında af ile salındığını gördük.Cezalar ağırlaştırılacak dediler af çıktı.Trafik cezalarını ağırlaştırdılar. 132 6 Yanıtla
  • fikret :
    Bundan Sonra Herkes Dikkat Etsin. Kapısını, Evlerini, Arabalarını Kısaca Mal Varlıklarını İyice Kitlesin. Sonra Demedi Demeyin. akepe Milli Güvenlik Sorunudur. 108 12 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Sokakta yürürken bile daha fazla dikkat edeceğiz hükümet sayesinde elini kolunu sallayarak gezecek suç makinaları 98 7 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    yapanın yanına kâfr kaldı adalet tescelli etmiyor bu ülkede yani adalet yak adalet bakanı anladinmi adalet ve kalkınma partisi bütün yöneticilerine duyrulur bun okuyorsunuz biliyoruz okuyun ve znlayin ne olduğunu 75 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı
Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı
Bayramda İstanbul’a mangal yasağı Bayramda İstanbul'a mangal yasağı
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu
Elektrik zammı ayıplı sayıldı İtiraz edene para faiziyle iade ediliyor Elektrik zammı ayıplı sayıldı! İtiraz edene para faiziyle iade ediliyor
Pelin Öztekin’den çapkınlık itirafı Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Romulo’ya tarihi transfer teklifi Romulo'ya tarihi transfer teklifi
Trump malikanesinde alarm İçeri girerken Gizli Servis’e yakalandı Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı
Demet Özdemir’den baba ocağına duygusal ziyaret Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
15:10
Ukrayna’da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü’nün hikayesi
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
14:57
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
14:33
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
14:30
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi Yeni video daha vahim
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:04
Giden gidene Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
13:36
Hindistan’da şiddetli yağışlar 44 can aldı
Hindistan'da şiddetli yağışlar 44 can aldı
13:27
Demet Özdemir’den baba ocağına duygusal ziyaret
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 09:49:56. #7.11#
SON DAKİKA: İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.