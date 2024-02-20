AK Parti Kayseri Belediye Meclis Üye Adayları belli oldu

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AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nın seçimlerde Belediye Meclis Üyeliği'ne aday olacak isimleri belli oldu.

Belediye Meclis Üyeliğine asil yedek ve kontenjan olarak aday belirlenen isimler ise ilçe ilçe şu şekilde:

Akkışla ilçesinde asil üye adayları Orhan Altundağ, Yüksel Yüce, Özgür Özuzun, Sedat Eraslan, Ramazan Bozkurt, Veysel Han, Yüksel Türkaslan,Emir Günana olurken, kontenjan olarak da Zeki Kara oldu. Yedek üye adayları ise Halil Ufuk Burak, Bekir Karakoç, Mustafa Koca, Hüseyin Gültekin, Sadık Akşit, Ahmet İsa Yüzügüllü, Bülent Ulu ve Emir Şimşek oldu.

Develi ilçesinde asil üye adayları Ahmet Erciyes, Ali Kabak, Mustafa Temur, Muhammed Raşit Kılıçaslan, Adem Sinin, Mehmet Celal Özkara, Salim Açıkgöz, Ramazan Turhan, Şaban Öğretir, Refik Şahin, Nejla Keleş, İbrahim Karagöz, Yusuf Akdağ, Burak Ataman, Süleyman Bozoğlu, Fehmi Çetinkaya, Ayhan Şahbaz, Mustafa Erdal, İbrahim Beşparmak, Yılmaz Özdemir, Yunus Sarımsı, Halit Bayırsokak olurken, kontenjan olarak da Şerife Dede Parlak, Özben Şimşek ve İsmail Kocabaş oldu. Yedek üye adayları ise Şadife Sungur, Yasin Karadöl, Abdurrahman Bozkır, Kenan Bülbül, Engin Açıkgöz, Mustafa Kürkçü, Bülent Şahbaz, Adnan Çelen, Hüseyin Bağ, Murat Aytaş, Ahmet Aras, Ali Ramazan Şimşek, İlhan Kurtoğlu, Emirhan Taşkesen, Uğur Erdoğdu, Talat Yürek, Aytekin Uludağ, Talat Özbey, Abdulgalip Çarkçı, Fatih Şahin, Yusuf Özkan, Yusuf Kökşen, Fatih Karabacak, Ömer Faruk Özkara ve Ahmet Güçlü oldu.

Hacılar ilçesinde asil üye adayları Ahmet Bostancı, Fazilet Kahraman, Bekir Tuğrul, Yusuf Hakan Özdemir, Adnan Bayram, Yasin Mutlu, Ahmet Deveci, Murat Baktır, Nurettin Karamavuş, Muhammet Ali Erdoğan olurken, kontenjan olarak da Ömer Gökçe oldu. Yedek üye adayları ise Mustafa Övüç, Murat Baktır, Mehmet Emin Palaz, Eren Dursun, Ahmet Cengiz, Murat Kırlangıç, Umut Bulduk, Erkan Kaçan, Mustafa Şafak ve Mesut Kaymak oldu.

Kocasinan ilçesinde asil üye adayları Bekir Yıldız, Meral Koşar, Osman Yeniay, Mustafa Güldüoğlu, Muammer Kılıç, Mustafa Çifçi, Mutlu Önal, Mustafa Dulda, Muammer Topsakal, Filiz Ertürk, Kaan Sabri Çöl, Nuriye Çetin, Ali Oymakapu, Ali Öz, Selim Kadir Sepci, Rübbiye Reyhan Nalbantoğlu, Seyhan Arifoğlu, Ramazan Eren, Erkan Çiçek, Hacı Mehmet Kilci, Hayrullah Özbek, Ömer Faruk Pala, Süleyman Akıncı, Salih Pirlioğlu, Necati Kabaktepe, Ahmet Yüksek, Mustafa Korur, Ömer Genç, Hayrettin Seyhan, Nesim Aksu, Mustafa Özhan, Seyit Abdulkadir Tümtürk, Ayşegül Sayın olurken, kontenjan olarak da Cengiz Ekici, Şerife Bozdoğanlı, Ahmet Aydın ve Ahmet Benk oldu. Yedek üye adayları ise Mehmet Öz, Hacı Ahmet Kaplan, Ali Rıza Karacabey, Melike Nur Özdoğan, Nalan Karakurt Uzun, Fatma Armağan, İbrahim Yücel, Sevda Dursun, Özgür Levent Karapınar, Pembe Kurt, Ümit Karataş, Mehmet Kıraç, Serdal Doğan, Mehmet Ağaca, Gülden Karagül, Orhan Dağtekin, İnci Müncibe Yıldırım, Enes Özkan, Yusuf Yeltekin, Hayrullah Talha Öztürk, Hacı Mehmet Turan, Hülya Aydın, Mehmet Turgut, Tuğrul Kaan Tekin, Mehmet Aksoy, Emine Karademir, Naci Ebiçoğlu, Ümmügülsüm Bakır, Aykut Yılmaz Öztürk, Harun Ataş, Ahmet Bacanak, Baran Bakır ve Hacı İbrahim Çınar oldu.

Talas ilçesinde asil üye adayları Emine Timuçin, Orhan Say, Ahmet Tural, Selim Gümüş, Osman Kutay Altuntaş, Mehmet Akbulut, Hami Türkyar, Mustafa Özaşır, İbrahim Ata, Taner Afşar, Müjdat Yılmaz, Harun Ünal, Murat İlhan, Duygu İnce, Yüksel Sungur, Emir Namaldı, Recep Elifoğlu, Volkan Çolak, Yusuf Solmaz, Kürşat Üstündağ, Selçuk Çağan, Emre Kılıç, Mustafa Büyükbaş, Kemal Çetinkaya, Nuh İkiz, Esat Doğan, Şehmuz Ceyhan ve Seba Begüm Güler olurken kontenjan olarak da Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Kerem Ekici ve Alaaddin Canıpek oldu. Yedek üye adayları ise Adile Erciyes, Davut Hayta, Mustafa Kemal Saray, Şerife Atılmış, Gülbeyaz Sümer, İsmail Güllüce, Ahmet Yağ, Aziz Özkan, Harun Kekeç, Ertuğrul Kantemiz, İdris Göveç, Çilem İzgi, Şaban Topalcumaoğlu, Tamer Aykurt, Tuba Enes, Funda Kural, Fatma Korkmaz, Abdurrahman Yıldız, Turgut Akbaş, Gülseren Yavuz, Murat Han Çakır, Ensar Dönmez, Rabiya Turhan oldu.

Yeşilhisar ilçesinde asil üye adayları Yusuf Ceran, Selim Altıparmak, Hüseyin Bulut, Abdullah İnce, Şükrü Eken, Tuncay Malkoç, Yasin Akmeşe, Metin Değirmenci, Mehmet Koç ve Yavuz Akkaş olurken, kontenjan olarak da Burhanettin Bolat oldu. Yedek üye adayları ise Abdullah Mermer, Mustafa Çevik, Yılmaz Ariz, Şadi Erdoğan, Ahmet Cihan, Buğra Bedirhanbeyoğlu, Mehmet Çakıcı, Mehmet Mert, Kadir Höktem ve Ali Kabakçı oldu.

Felahiye ilçesinde asil üye adayları Feyyaz Çabuker, Salih Kendirli, Davut Bozukluhan, Ali Pakır, Ahmet Karabudak, Ahmet Ütü, Faruk Karadavut ve Güler Duran olurken, kontenjan olarak ise, Mustafa Mihmat oldu. Yedek üye adayları ise, Yüksel Karaşahin, Kemal Cingi, Fazlı Yüksel, Cemal Kula, Savaş Oral ve Durmuş Çimen oldu.

İncesu ilçesinde asil üye adayları, Ahmet Mithat Karaçavuş, Muharrem Bayrak, Ümit Kızılışık, İsmail Turan, Fatih Göktaş, Muzaffer Güngül, İbrahim Tuz, Ertaş Çopur, Cemal Öztaş, Serkan Morkoyunlu, Eyüp Ufakça, Mustafa Eskici ve Orhan Üngür olurken, kontenjan olarak ise, Hulusi Çavdar ve Mehmet Salmaz oldu. Yedek üye adayları ise, Havva Dağeri, Özer Mevlüt Gözükırmızı, Ali Dağeri, Mahmut Çelik, Şaban Dursun, Adem Duman, Hüseyin Baydemir, Mustafa Kocaoğlu, Ahmet Tuz, İmran Karamuk, Arife Çiğdem ve Şerife Kafa oldu.

Melikgazi ilçesinde asil üye adayları, Kenan Akar, Serdar Kavafoğlu, İsmail Ünalmış, Mustafa Erkek, Sami Yağmur, Mehmet Çifçi,, Fatma Kabak, Yalçın Duru, İlhan Seçkin, Yusuf Özkaya, Emrullah Tellioğlu, Murat Titizbaş, Musa Varkara, Ahmet Yıldız, Ömer Mehmetbeyoğlu, Rıfat Açıkgöz, Nevzat Barbaros, Ahmet Onur Başkal, Ali Mazıcıoğlu, Hakkı Gökhan Eryılmaz, Hasan İlbasmış, Ömer Faruk Yeltekin, Ömercan Bekli, Mehmet Yılmaz, Mustafa Çağan, Emel Çitoğlu, Celal Hasnalçacı, Nuri Çetinçağlar, Ertuğrul Gümüşçü, Cihan Çiftlikçioğlu, Ahmet Yurtlu, Hayrettin İnan, İrfan Dursun, Yıldız Tamer, Mustafa Fatih Şahin, Osman Parlak, Atilla Gergef, Ali Hashalıcı, Ümit Molu ve Mehmet Kenger olurken, kontenjan olarak ise, Gökhan Ülke, Nuriye Şimşek Mehmet Yusuf Sarıalp, Ahmet Canbulut ve Ümit Dilci oldu. Yedek üye adayları ise, İlhan Şenol, Nevin Kılıç, Yiğithan Çıtak, Hacı Öztürk, Remzi Eroğlu, Mehmet Bulut, Şerife Ünal, Hakan Balçık, Dursun Çağan, Cengiz Şahin, Selçuk Yurttaş, Nevin Kansu, Harun Durak, Fatih Pehlivan, Gökalp Öner, Hatice Reyhaner, Atilla Bilici, Merve Sarar, Sinan Ödev, Sonay Atıcı Aksoy, Hüseyin Ayaydın, Nazım Söğüt, Adnan Conağası, Yılmaz Üçkan, Ahmet Hakan Ejder, Mikayil Karabkarabulutlu, Derya Bayrak, Faruk Şahin, Halil Mezgitli, Muhammed Aslan, Hacı Halil Arık, Mustafa Kılıç, Necati Yalçın, Nimet Ekinci, Nuriye Yılmaz, Sonay Taşel, Yusuf Özdmarlar, Bedriye Başak Güntan ve Mustafa Atalay Donat oldu.

Tomarza ilçesinde asil üye adayları Emre Güneş, Mehmet Kural, Ramazan Çakır, Sait Tamer Işık, Mustafa Ünal, İsmail Karabulut, Mahmut Menekşe, Mustafa Avcı, Yüksel Üstün, İbrahim Bulduruç, Ömer Karaoğlu, Ahmet Tanırgan ve Emrah Demirezen olurken, kontenjan olarak ise Turgut Koç ve Hamza Orhan oldu. Yedek üye adayları ise, Cemil Bayram, Mehmet Ali Nadırlı, Ömer Tekoğlu, Mehmet Ocak, Kalender Apaydın, Bilal Okuducu, Tolga Özcan, Muzaffer Durlak, Murat Yılmaz, Bünyamin Özçetin, Muhammet Emin Özcan, Serkan Gökdemir, Hasan Korkmaz, Şakir Aytekin ve Ömer Erdoğan oldu.

Yahyalı ilçesinde asil üye adayları Sami Üstündağ, Abdulkadir Göksün, Buğra Onur Aydın, Esat Erbil Türkmen, Ferhat Akcan, Yahya İlçin, İsmail Baş, Yusuf Postallı, Ertuğrul Durmaz, Metin Demirtaş, Faruk Topuz, Yüksel Çoban ve Mehmet Diriliş olurken, kontenjan olarak ise, Menderes Yıldırım ve Vahdettin Marangoz oldu. Yedek üye adayları ise, Ali Dolgun, Hasan Pulu, Ahmet Gündoğan, Mustafa Uslu, Ömer Faruk Deliküçük, Serpil Koç, Elif Ceran, Atila Öktem, Ziya Ekinci, Ziya Erdem, Bilal Lale ve Mehmet Tütüncü oldu. - KAYSERİ