AK Parti\'li Eroğlu\'ndan İBB\'nin ulaşım yatırımlarına eleştiri

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumunda AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020-2025 faaliyet raporları üzerinden ulaşım ve altyapı yatırımlarını değerlendirdi. İETT'nin yeni otobüs alımı için 353 milyon lira, bakım ve onarım giderleri için ise 10 milyar 940 milyon lira harcadığını belirten Eroğlu, metro projelerindeki ilerleme hızından otopark yatırımlarına kadar birçok başlıkta CHP'li İBB yönetimini resmi veriler üzerinden eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumunda ulaşım ve altyapı yatırımları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, yaklaşık bir saat süren konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020-2025 faaliyet raporlarında yer alan resmi verileri paylaşarak İETT'nin mali yapısından metro projelerine, zemin altı otopark yatırımlarından raylı sistem çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında değerlendirmelerinin tamamının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kamuoyuna açıkladığı faaliyet raporlarına dayandığını vurgulayan Eroğlu, ulaşım yatırımlarına ilişkin verilerin İstanbul'un mevcut tablosunu ortaya koyduğunu söyledi.

"İETT yatırım yapan değil, bakım-onarım yapan bir kuruma dönüştü"

Konuşmasının ilk bölümünde İETT'nin mali ve operasyonel performansını değerlendiren Eroğlu, faaliyet raporlarına göre 2021 yılında 904 milyon olan yıllık yolcu sayısının 2025 yılında 1 milyar 318 milyona yükseldiğini, buna rağmen otobüs sayısının 2 bin 250'den 2 bin 652'ye çıktığını ifade etti. Aynı dönemde araç filosunun yaş ortalamasının ise 5 yıldan 13 yıla yükseldiğini belirtti.

2025 yılı faaliyet raporundaki bütçe kalemlerine dikkat çeken Eroğlu, yeni otobüs alımı için yalnızca 353 milyon lira harcanırken bakım ve onarım giderlerinin 10 milyar 940 milyon liraya ulaştığını söyledi. Faaliyet raporunda yeterli sayıda yeni araç alınamaması nedeniyle bakım-onarım maliyetlerinin arttığının ve filo yaş ortalamasının yükseldiğinin de açıkça yer aldığını belirten Eroğlu, "İETT artık yatırım yapan bir ulaşım kurumu olmaktan çıkmış, mevcut sistemi ayakta tutmaya çalışan bir bakım-onarım kurumuna dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

"CHP'li İBB Yönetimi AK Parti'den devraldığı metroları bu hızla 10 yılda ancak tamamlar"

Raylı sistem yatırımlarını da faaliyet raporları üzerinden değerlendiren Eroğlu, Mahmutbey-Başakşehir-Esenyurt Metro Hattı'nın 2024 yılı faaliyet raporunda yüzde 49,1, 2025 yılı faaliyet raporunda ise yüzde 52 seviyesinde yer aldığını belirterek, bir yıldaki fiziki ilerlemenin yalnızca yüzde 2,9 olduğunu söyledi.

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nın yaklaşık 350 bin kişiye hizmet verecek şekilde planlandığını ancak mevcut yönetim tarafından 13 kilometrelik hattın 3,7 kilometrelik ilk etaba bölündüğünü ifade eden Eroğlu, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı'nın ise 2019 yılında yüzde 5 seviyesinde devralınmasına rağmen 2025 yılı itibarıyla yalnızca yüzde 8 seviyesine ulaşabildiğini söyledi.

Metro projelerindeki ilerleme hızını eleştiren Eroğlu, "CHP'li İBB yönetimi AK Parti'den devraldığı metroları bu hızla 10 yılda ancak tamamlar" ifadelerini kullandı. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan "Metro Fatihi" algısının resmi faaliyet raporlarındaki verilerle örtüşmediğini savunan Eroğlu, finansman sorunu bulunmayan projelerde dahi beklenen ilerlemenin sağlanamadığını dile getirdi.

69 kilometrelik metro hattını örnek gösterdi

Konuşmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanarak hizmete alınan 69 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'na da değinen Eroğlu, hattın saatte 120 kilometre işletme hızına sahip olduğunu belirtti.

Hattın İstanbul Havalimanı'nı raylı sistem ağına bağladığını, kuzey gelişim aksını şehir merkeziyle entegre ettiğini, yolculuk sürelerini önemli ölçüde azalttığını ve şehir trafiği üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade eden Eroğlu, bu yatırımın İstanbul'un ulaşım vizyonuna önemli katkılar sunduğunu söyledi. Projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile tüm teknik ekibe teşekkür etti.

"Son beş yılda yapılan otopark sayısı sıfır"

Konuşmasının devamında zemin altı otopark yatırımlarını değerlendiren Eroğlu, AK Parti döneminde ihalesi yapılan 43 zemin altı otopark projesinin toplam 22 bin 569 araç kapasitesine sahip olduğunu ve 2019 yılı itibarıyla ortalama fiziki gerçekleşme oranının yüzde 63,7 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

2020-2025 döneminde faaliyet raporlarında yer alan 8 zemin altı otopark projesinin toplam 1.734 araç kapasitesine sahip olduğunu belirten Eroğlu, projelerde ortalama gerçekleşme oranının yüzde 69,75 seviyesinde kaldığını ifade etti.

2025 yılı faaliyet raporuna dikkat çeken Eroğlu, "Mevcut İBB yönetiminin ihalesini yaptığı, sürecini tamamladığı ve İstanbul'a kazandırdığı zemin altı otopark projesi yüzde sıfırdır. Son beş yılda yapılan otopark sayısı sıfırdır" dedi.

"İstanbullular ulaşımda ciddi sorunlarla karşı karşıya"

Konuşmasının sonunda İstanbul'daki trafik ve toplu ulaşım sorunlarına da değinen Eroğlu, mevcut yönetimin ulaşım politikalarını eleştirdi. İstanbulluların her geçen gün daha yoğun trafik, uzayan yolculuk süreleri ve toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklarla karşı karşıya kaldığını belirten Eroğlu, mevcut tablonun etkin planlama ve yatırım eksikliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Değerlendirmelerinin tamamının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kamuoyuyla paylaştığı resmi faaliyet raporlarına dayandığını vurgulayan Eroğlu, "Burada paylaştığımız bütün veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi faaliyet raporlarından alınmıştır. Takdir hakkı aziz İstanbullularındır." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Mazeret üreterek İstanbul'a hizmet edemezsiniz"

Konuşmasının ardından meclis üyelerinin eleştiri ve sorularını da yanıtlayan Eroğlu, ulaşım yatırımlarındaki yavaş ilerlemenin sürekli farklı gerekçelerle açıklanmaya çalışıldığını söyledi. Özellikle bazı bürokratların imza atmadığı yönündeki iddialara değinen Eroğlu, bu gerekçenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Meclis çoğunluğunun mevcut yönetimde olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Eğer gerçekten bürokratların imza atmaması nedeniyle hizmet üretemediğinizi söylüyorsanız, getirirsiniz meclise, gerekli kararları alır, hizmeti hayata geçirirsiniz. Sürekli mazeret üreterek İstanbul'a hizmet edemezsiniz." dedi.

Zemin altı otopark yatırımlarına ilişkin yapılan eleştirilere de cevap veren Eroğlu, 2020-2025 döneminde hizmete açılan otoparkların önemli bölümünün önceki dönemde ihalesi gerçekleştirilen projeler olduğunu belirtti. AK Parti döneminde yaklaşık 22 bin 500 araç kapasiteli zemin altı otoparkın İstanbul'a kazandırıldığını ifade eden Eroğlu, mevcut yönetimin yedi yılda yaklaşık bin 700 araç kapasiteli otopark üretmesini yeterli gören anlayışın takdirini İstanbullulara bıraktığını söyledi.

Metro projelerindeki ilerleme hızının da faaliyet raporlarıyla ortada olduğunu belirten Eroğlu, mevcut hızla devam edilmesi halinde projelerin tamamlanmasının çok uzun yıllar alacağını ifade ederek, değerlendirmesinin takdirini İstanbullulara bıraktığını dile getirdi.

"Hazine onayı verilen 12 metro projesi neden bitirilemedi"

Cumhurbaşkanlığının metro projelerine hazine onayı vermediği yönündeki iddialara da cevap veren Eroğlu, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hazine desteği verilen yaklaşık 12 metro projesi bulunduğunu belirten Eroğlu, bu projelerin finansman sorunu yaşamadığını ifade etti. Söz konusu projelerde gerekli kredilerin kullanıldığını vurgulayan Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızın onayıyla hazine desteği verilen yaklaşık 12 metro projesi var. Bu projeler için gerekli izinler verildi, krediler kullanıldı. Hatta bazı projelerde ihale bedelinin iki katına varan finansman kullanıldı. Buna rağmen bu projeler neden tamamlanmadı? Vatandaşı yanıltmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL