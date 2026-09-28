Akdeniz İklim Zirvesi Muğla Menteşe\'de başladı, Fethiye Körfezi temizliği konuşuluyor

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI Europe) iş birliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi Menteşe'de başladı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen zirveye Muğla Vali Vekili İsmail Soykan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Şafşavan Belediye Başkanı ve ICLEI Başkan Yardımcısı Mohamed Sefiani, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi katıldı.

Muğla Vali Vekili Soykan, zirvede yaptığı konuşmada, Akdeniz'in tarih boyunca medeniyetleri buluşturan ortak bir yaşam alanı olduğunu belirtti. Soykan, şunları söyledi:

"Muğla, 1484 kilometrelik kıyı şeridi, eşsiz koyları, körfezleri, sulak alanları, ormanları ve zengin ekosistemi ile ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden birisidir. Bu mirası korumak, turizmimizi, balıkçılığımızı, tarımsal üretimimizi ve gelecek nesillerimizin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumak anlamına gelmektedir. Biz, Muğla'nın denizini, kıyısını, ormanını ve suyunu korumayı şehrimizin geleceğini korumakla eş değer görüyoruz.

Bu anlayışla ilgili kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte çevreye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılan Fethiye Körfezi dip çamuru temizliği ve tarama çalışmaları ile 16 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi, körfez ekosisteminin iyileştirilmesi ve su kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bunun yanında, körfeze ulaşabilecek kara ve deniz kaynaklı kirliliğin tespiti, denetlenmesi ve kaynağında önlenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Göcek-Dalaman koylarında uygulanan dijital mapa şamandıra sistemi, teknelerin kontrol içinde bağlanmasını sağlayarak deniz tabanındaki hassas yaşam alanlarının korunmasına katkı sunmaktadır."

"COP31'DE SOMUT PROJELER OLACAK"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras da Muğla'nın tarihi, turistik ve doğal yapısı ile kıyı ekosisteminin iklim krizinin etkilerini farklı alanlarda hissettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle Muğla'nın tarihi, turistik ve doğal yapısı, kıyı ekosistemi, turizm potansiyeli dikkate alındığında iklim krizinin etkilerinin her düzlemde hissedildiğini görebiliyoruz. COP31'e niye bu kadar önem veriyoruz? Çünkü Sayın Bakanımız Murat Kurum'un Sayın İklim Şampiyonumuz Samet Ağırbaş'ın ifade ettikleri gibi bu COP artık sözleşmelerin, taahhütlerin konuşulacağı bir COP olmayacak. Bu COP, somut projelerin ve uygulamaların ve bu uygulamaları ve projelere destek olacak finansmanın artık somut olarak ortaya konulacağı bir COP olacak. COP31'i hükümetimiz, bakanlığımız, vakfımız yapıyor ama yerel yönetimler bu işin neresinde? Bu kadar büyük sorumluluk üstlenen, görev ve sorumluluğu olan yerel yönetimler bu işin neresinde? İşte biz Muğla'da bunu ortaya koyuyoruz. Bütün Akdeniz'de yerel yönetimler bu işin içindedir. Bölgede yapılan tüm çalışmalara biz Muğla olarak katılıyoruz ve ev sahipliği yapmaktan da büyük bir onur duyuyoruz."

"İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİ BUGÜNÜN GERÇEKLERİ"

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ise Akdeniz Havzası'ndaki plastik atık sorununa dikkati çekti. Türkiye Plastik Atık Çalıştayı kapsamında eylem planı hazırladıklarını belirten Ağırbaş, planın önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak Türkiye'nin 81 ilinde düzenlemeyi planladığımız Türkiye Sıfır Atık Çevre ve Eğitim Değişikliği Çalıştaylarının ilkini Muğla'da gerçekleştirmiştik. Biz Akdeniz Havzası'nı önemsiyoruz. Son dönemde Akdeniz sahillerinde baş gösteren plastik atık kriziyle alakalı güçlü bir eylem planı hazırladık. Özellikle iklim meseleleri, çevre meseleleri yerel ve bölgesel olabiliyor. Ama bildiğiniz üzere küresel ısınma gibi iklim konuları küresel meseleler. Bu küresel sorunların çözümleri her vilayetimizde, bazen her köyümüzde farklı olabiliyor. Bu nedenle Sıfır Atık Vakfı olarak yerel yönetimlerin öneminin farkındayız ve bu bağlamda başta yerel yönetimleri temsil eden farklı farklı uluslararası kuruluşlarla beraber iş birliği içerisinde çalışıyoruz."

"ÇÖZÜMÜN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ YERELDE ÜRETİLİYOR"

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ulutaş da zirveden çıkacak görüş ve önerilerin Muğla Deklarasyonu'na yansıtılmasının hedeflendiğini belirtti. Ulutaş, "Akdeniz bölgesi, küresel ortalamalardan yaklaşık yüzde 20 daha hızlı ısınıyor. Aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve seller artık geleceğe ilişkin riskler olmaktan çıkmış, belediyelerimizin bugün yönetmek zorunda olduğu gerçeklere dönüşmüştür. İklim değişikliğinin etkileri artık belediyelerimizin yalnızca çevre politikalarını değil, günlük hizmetlerinden uzun vadeli planlama ve süreçlerine kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle kentlerin yalnızca iklim politikalarının uygulayıcısı olarak görünmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"AKDENİZ HEPİMİZİN ORTAK YAŞAM ALANI"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise iklim krizinin ülkeler ve kentler arasındaki sınırları aşan etkilerine dikkati çekti. Köksal Aras, "Bir ülkede başlayan bir kuraklık etrafındaki ülkelerin gıda güvenliğini etkileyebiliyor. ya da bir ülkede çıkan orman yangını, Türkiye'de çıkan bir orman yangını diyelim, tüm Akdeniz bölgesini, tüm havzayı etkileyebiliyor. Havayı, suyu, ekosistemleri etkiliyor. Yaşadığımız sorunlar bu bağlamda birbirinden asla bağımsız değil. Bu nedenle biz Akdeniz'i, aynı denize kıyısı olan ülkelerin coğrafyası değil, tamamen hepimizin ortak yaşam alanı olarak görüyoruz. Bugün bu ortak yaşam alanının geleceği için her birimiz büyük sorumluluk taşıyoruz" diye konuştu.

Zirvede, Şafşavan Belediye Başkanı ve ICLEI Başkan Yardımcısı Sefiani ve Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından zirve paneller ile devam etti.

Akdeniz İklim Zirvesi yarın da sürecek.