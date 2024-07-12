Akdeniz Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Akdeniz Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Akdeniz Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Ayrıca, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katıldığı törenle 253 şehit anısına 253 fidan dikildi. Ayrıca, çeşitli etkinlikler arasında panel, konferans, konser ve masa tenisi turnuvası da düzenlenecek.

12.07.2024 16:09  Güncelleme: 16:15
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Akdeniz Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cuma namazından önce, şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katıldığı törenle 253 şehit anısına 253 fidan dikildi.

Akdeniz Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Akdeniz Üniversitesi Camii'nde Cuma Namazından önce şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cuma namazı sonrasında Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gastronomi Topluluğu tarafından hazırlanan lokmaları dağıttı.

Fidan dikimi gerçekleştirildi

Ziraat Fakültesi Yerleşkesinde de 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehit anısına 253 fidan dikimi Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve 15 Temmuz'da şehit olan Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, dekanlar ve akademisyenlerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Toplumsal aidiyet ve hakikat arayışı paneli

Diğer taraftan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bahset Karslı moderatörlüğünde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran'ın katıldığı, "Toplumsal Aidiyet ve Hakikat Arayışı" üzerine başlıklı panel 12 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da online olarak Panel gerçekleştirildi.

Çevrim içi konferans düzenlendi

Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından 11 Temmuz Perşembe günü, saat 11.00'de, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Arslan tarafından " Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti Bağlamında FETÖ ile Mücadele" konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

Kahramanlık türküleri konseri

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü iş birliği ile hazırlanan "Kahramanlık Türküleri Konseri" 15 Temmuz Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 23.00'te gerçekleştirilecek.

Masa tenisi turnuvası

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anısına Masa Tenisi Turnuvası yapılacak. Turnuva, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bayrak uğruna Türkiye aşkına temalı ulusal karma sergi

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilmeye çalışılan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü amacıyla "Bayrak Uğruna Türkiye Aşkına" temalı Ulusal Karma Sergi düzenlenecek. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Sait Yıldız'ın küratörlüğünde, online olarak gerçekleşecek olan sergi 15 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te "15temmuzsergisi.akdeniz.edu.tr" adresinden ziyaret edilebilecek. Sergi, 30 Temmuz gününe kadar online platformda izleyiciyle buluşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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