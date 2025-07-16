15 Temmuz Sergisi Kayseri'de Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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15 Temmuz Sergisi Kayseri'de Yoğun İlgi Gördü

15 Temmuz Sergisi Kayseri\'de Yoğun İlgi Gördü
16.07.2025 20:18  Güncelleme: 20:19
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Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nce (AKİB) düzenlenen ve açılışını Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nce (AKİB) düzenlenen ve açılışını Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Fotoğraf Sergisi'ni binlerce kişi ziyaret etti.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Avrupa Kayserili İşverenler Birliği damgasını vurdu. Meydanda kurulan AKİB standında, yaklaşık 10 bin lokma tatlısı ve 8 bin bin su dağıtılması sırasında uzun kuyruklar oluşurken zaman zaman izdihamlar yaşandı.

İhlas Haber Ajansı foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da çektiği binlerce kare fotoğrafın arasından seçilen 60 fotoğraf Kayseri'de sergilendi. Serginin açılışını Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı iş insanı Ali Hızar, "O hain gecenin zihinlere kazınmasına ve tarihe not düşülmesinde çok büyük emeği olan İhlas Haber Ajansı ekibinin o gece neler başardığını bu sergide Kayseri'ye gösterdik. Her bir kare, hain kalkışmayı ve sonrasında Türk halkının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak, güzel ülkemizi tüm güvenlik güçlerimizle beraber, bu çirkin emellerin sahiplerine teslim etmediklerini gösterdi. Bizler de Avrupa da o geceyi ekranlardan izlerken biran önce memlekete gelmemizin çaresine baktık ve uçuşlar serbest bırakıldıktan sonra da on binlerce gurbetçi kardeşimiz ve bizler ülkemize destek olmak için vatanımıza koştuk"dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Başta bu kareleri bizzat yaşayarak, o geceyi belgesel niteliğinde ölümsüzleştirerek bu kareler için deklanşöre belki de canı pahasına basıp bu fotoğrafları çeken fotomuhabirlerini tebrik ediyorum. Bu sergiyi açan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin tüm üyelerini Başkan Ali Hızar şahsında kutluyor ve her zaman olduğu gibi ülkemizin her önemli anında görevde ve hazır olduklarını, bugün buraya gelip bunu yine gösterdikleri için bir kere daha teşekkür ediyorum " dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, "Fotoğraf sergisinin "o geceyi" hatırlatması ve hafızalarda o gecenin nasıl başlayıp nasıl bittiğini adeta canlandırarak, bir belgesel gibi kare kare gösteren bu sergiyi hazırlayan, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar beyfendiyi ve tüm emeği geçenleri de tebrik ediyorum " diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, serginin özellikle o günleri gençlere bir film şeridi gibi seyretmelerini sağlayan ve o gece çekilmiş bu fotoğraf karelerinin her birinin çok büyük anlamı olduğunu hatırlatarak, "Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Bu sergi ile de özellikle gençlere o gece neler yaşandığının gözler önüne getirilmesi ve unutulmamasının sağlanması açısından önemi büyük. O nedenle tüm emeği geçenlere Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar şahsında teşekkür ediyorum" dedi. Serginin açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı. Sergiyi gece boyunca binlerce kişi ziyaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Sergisi Kayseri'de Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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