Akondroplazili Çift 21 Yıl Sonra Evlendi

Hatay'da akondroplazili hastası olan 1 metre boyundaki Nurgül Aksoy ile Mustafa Sevim, nişan aşamasında sona eren birlikteliklerinde 21 yıl sonra dünyaevine girdi.

Yayladağı ilçesinde yaşayan ve akondroplazi (cücelik) hastalığı nedeniyle 1 metre boyu olan 38 yaşındaki Nurgül Aksoy, görücü usulüyle 15 yaşındayken kendisi gibi 1 metre boyuna sahip 49 yaşındaki Mustafa Sevim'le tanıştı. Birbirlerini yakından tanıdıktan sonra nişanlanan çift, aralarında yaşanan sorunlardan dolayı ayrıldı. Asrın felaketinin ardından Mustafa'nın Nurgül'ü arayarak depremde hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek istemesi üzerine çift arasındaki aşk yeniden hayat buldu. Evlenmek için hazırlıklar yapmaya başlayan Nurgül'ün gelinlik giymek istediğini belirtmesi üzerine çift için yardım kuruluşları, AFAD, Yayladağı Belediye Başkanlığı, Yayladağı Kaymakamlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düğün düzenlendi. Düğünde AFAD İl Müdürü Taner Bayındır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, çiftle birlikte halay çekerek oynadı. Yeni evli çiftin birlikte yaşayacakları yuvaları için de destek olundu.

"Aradan 21 yıl geçtikten sonra tekrardan kavuştuk, bugün çok mutluyum"

21 yıl sonra hayalindeki gelinliği giyerek evlendiğini söyleyen Nurgül Aksoy, "Eşimle 15 yaşındayken tanıştık. Görücü usulüyle oldu. İleride nişanlandık. Ondan sonra anlaşamadık diye ayrıldık. Aradan 21 yıl geçtikten sonra tekrardan kavuştuk. Bugün çok mutluyum. Gelinlik hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdiğim için herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Kaymakamlık ve belediye olarak biz de bu genç kardeşlerimizin hayalini desteklemekten mutlu olduk"

Yayladağı Belediyesi olarak engelli iki bireyin hayalini desteklemekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Bugün buradayız ve çok mutluyuz. Bugün Nurgül ile Mustafa kardeşlerimizin düğünündeydik. İkisi de engelli bireydi. İkisinin de ailelerinden anne babaları vefat etti. Tabii gelin hanımın da bir hayali vardı, gelinlik giyme hayaliydi. Bugün bu mutlu günde hepimiz bir araya geldik. Yayladağı Kaymakamımız, belediye ekiplerimiz, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, siyasi parti teşkilatları, oda başkanları, tüm herkes bugün bu mutlu gündeydi. Kaymakamlık ve belediye olarak biz de bu genç kardeşlerimizin hayalini desteklemekten mutlu olduk. Burada bir ve beraberlik içerisinde eğlenceli bir ortamdayız. Zor günleri atlatıyoruz. Buna benzer güzel haberlerin ve güzel şeylerin oluşu da bizleri sevindiriyor" şeklinde konuştu.

"Nurgül'ümüzün en büyük hayali gelinlik giymekti ve biz de o hayali gerçekleştirmek için yola çıktık"

Nurgül'ün en büyük hayali olan ve özel dikilen gelinlikle dünyaevine girdiğini dile getiren Nurdoğan Kızılgöçek, "En son geldiğimiz çalışmalarda yolumuz 1 metre boyunda olan Nurgül ve Mustafa çiftiyle kesişti. Nurgül'ümüzün en büyük hayali gelinlik giymekti. Biz de o hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. A'dan Z'ye her şeyiyle bir düğün yapmaya karar verdik ve çok şükür başardık. Gelinliği İstanbul'da özel dikildi. Hayalindeki takılar alındı. Organizasyon yapıldı" ifadelerini kullandı. - HATAY