Aksaray'da tamirhane sahibi, 3 çırağını tüfekle yaralama iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da tamirhane sahibi, 3 çırağını tüfekle yaralama iddiasıyla gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde tamirhane sahibi, üç çırağını tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışan üç çırağı tüfekle yaraladığı iddia edilen tamirhane sahibi Yasin Ö. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde tamirhane sahibi Yasin Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle yanında çalışan üç çırağına tüfekle ateş açtı.

İş yerinde çırak olarak çalışan Eyüp Efe D. (16), Onur K. (17) ve Veyis Eren K. (16), tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı üç genç, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayın şüphelisi Yasin Ö. gözaltına alındı.

ÇIRAK O ANLARI ANLATTI

Bacağından yaralanan Eyüp Efe D, olay öncesinde bir müşterinin getirdiği tüfekle atış denemeleri yapıldığını anlattı. Müşterinin ayrılmasının ardından tüfeğin ustasında kaldığını belirten çocuk, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Ben dükkanın içindeydim. Çöp atmak için dışarı çıktığım sırada ustam bana seslendi. Döner dönmez bacağıma ateş etti. Çok ağrıdı. Daha sonra diğer arkadaşımıza da ateş etti. İlkinde vurulmadı. ikinci atışta diz kapağının altından yaralandı. Kalfa da dükkandan koşarak çıkarken ona da ateş etti. Onun da kalçasına saçma isabet etti."

Eyüp Efe D, kendisi ve arkadaşlarının yaralanmalarının ardından yaklaşık bir saat boyunca iş yerinde bekletildiklerini de öne sürdü.

Üç gencin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
3. SayfaAksarayGüncelYerelOlaySuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek Süre uzatıldı Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı
Ormana giren ceplerini dolduruyor Kilosu 500 TL’den alıcı buluyor Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Sergen Yalçın’ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
10:00
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:09
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:23:36. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da tamirhane sahibi, 3 çırağını tüfekle yaralama iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei