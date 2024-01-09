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Akşener: Seçimlere iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz - Son Dakika
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Akşener: Seçimlere iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, yerel seçimlere tek başlarına, hür ve müstakil olarak girme kararı aldıklarını ve bu kararı almaktan memnun olduklarını belirtti. Akşener, Türkiye'ye farklı bir rekabet anlayışını ve heyecanını yeniden getirdiklerini söyledi.

Akşener: Seçimlere iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz
09.01.2024 - 18:41,
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Akşener: "Seçimlere iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Manisa İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı

"Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. İyi ki bu kararı almışız"

"Ben ve arkadaşlarım başlarımızı bu ülkenin yoluna koyduk. Allah'a da milletimize de güveniyoruz"

MANİSA - Partisinin Manisa İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye'ye farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa temasları kapsamında partisinin Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında basın açıklaması düzenleyen Akşener, yerel seçimlere yönelik aldıkları tek girme kararının arkasında olduklarını ve iyi ki de bu kararı aldıklarının altını çizdi.

"İyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz"

Manisa'da ziyaretlerini değerlendirdikten sonra yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, "Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. Sonra ortaya tuhaf bir iş çıktı. Biz simbiyotik bir ilişkiyi hep reddettik, et tırnak ilişkisini hep reddettik. Bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok, herkes gider arzu ettiği siyasi parti bünyesinde çalışır, bize ne gerek var? Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye'yi farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik." dedi.

"Ben ve arkadaşlarım başlarımızı bu ülkenin yoluna koyduk"

"İddia ediyorum ki biz bu seçimden ülkemize proje üzerinden ve size daha iyi hizmet ederiz dili üzerinden rekabetin nasıl olduğunu göstereceğiz." diyen Akşener açıklamasını şöyle tamamladı: "Ben arkadaşlarıma ve televizyonda bana soru soran gazetecilere bir şey söyledim. Dediler ki 'Hür ve müstakil gidiyorsunuz başarılı olursanız elbette hepinizin...Diyelim ki başarısız olundu siz ne yapacaksınız' dedi, ben de 'Bedelini ödeyeceğim' dedim. Şimdi o bugün geldi dünden beri başka bir iddia haline dönmüş. Ben size şunu söyleyeyim, hani var ya, 'Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna...' Ben ve arkadaşlarım başlarımızı bu ülkenin yoluna koyduk. Allah'a da milletimize de güveniyoruz. Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Ondan sonra bu yerel seçim sonuçlarının sonrasının 2028'e ne kadar olumlu yansıdığını göreceğiz. Bizi gagalayan, bize iftira eden, operasyon çekmeye çalışanlar da görecek. İlginç olan şu; biz birbirinden nefret eden insanları bir araya getirdik. İsteyince oluyormuş. Biz insanları yan yana getirebilen bir konumdayız. İnşallah Manisa'da da kazanacağız, Manisa'da da iyi belediyeciliğin nasıl olacağını gösterecekler ve biz de 2028'de bu ülkenin cumhurbaşkanını işaret etme hakkına ve yetkisine sahip olacağız inşallah."

Akşener İYİ Parti İl Binasını ziyaretinin ardından Şehzadeler İlçe Binasının açılışını gerçekleştirdikten sonra aday tanıtım toplantısına geçti.

Kaynak: İHA
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