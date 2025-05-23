Akyaka Orman Kampı'na Tepkiler Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Akyaka Orman Kampı'na Tepkiler Artıyor

23.05.2025 14:37
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Muğla Valisi'nin betonlaşma olmadığını söylemesine çevre örgütlerinden sert yanıt geldi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın Akyaka Orman Kampı'nda betonlaşma olmadığı ve yalnızca temizlik yapıldığı yönündeki açıklamasına çevre örgütlerinden tepki geldi.  Yapılan ortak açıklamada, "Akyaka Orman Kampı adeta bir şantiye alanına dönüştürülmüş, doğal peyzaj yok edilerek beton kilit taşları ile kaplanarak çadır ve karavan alanları oluşturulmuştur" denildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla Vakfı tarafından yapılan Nitelikli Doğal Sit Alanı'nda bulunan Akyaka Orman Kampı'ndaki parke taşı döşeme ve ağaç kesimi çalışmaları, vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. Gökova Ekoloji Meclisi de ekosistemin tahrip edildiği gerekçesiyle Gökova Akyaka'yı Sevenler Derneği ve 11 yurttaşla birlikte 18 Nisan 2025'te Muğla 4. İdare Mahkemesinde alanın bağlı olduğu kurum olan Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne dava açmıştı.

"Kendisine aktarılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır"

Akyaka Orman Kampı'ndaki çalışmalara ve kafeteryanın yanındaki kıyı alanının özel bir işletme tarafından işletilmesine tepkiler sürerken, Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan konuya ilişkin açıklama gelmişti. Akbıyık, "Akyaka Orman Kampı'nda herhangi bir betonlaşma yapılmadı. Biz orada yangın çıkmasın diye temizlik yapıyoruz, birileri de 'Ormanlar katlediliyor' diye gösteri yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Vali Akbıyık'a açıklamasına Akyaka Kültür Sanat, Gökova Akyaka'yı Sevenler ve Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ile Slowfood Gökova Birliği'nden yanıt geldi.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, "Sayın Valinin yaptığı bu açıklamayı Valilik bünyesinde Akyaka Orman Kampında isnat edilen suçlarla ilgili ön inceleme devam ederken yapmasının zamanlama açısından yanlış olduğunu düşünüyoruz ve kendisine aktarılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

"Yanılmış olmayı arzu ediyoruz"

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Akyaka Orman Kampı'nda suç niteliğinde olduğunu düşündüğümüz faaliyetler hakkında, Akyakalı yurttaşlar olarak Muğla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma sürecinde, suçlamalar Savcılık tarafından Muğla Valiliği'ne yöneltilmiş, Orman İşletmesi sorumluları hakkında soruşturma yapılması için izin talep edilmiş ve devamında Muğla Valiliği'nde bir ön inceleme komisyonu oluşturularak inceleme başlatılmıştır. Söz konusu açıklamadan bir gün sonra, bu inceleme çerçevesinde suç duyurusunda bulunan yurttaşlar Muğla Valiliği'ne davet edilerek ifadelerine başvurulmuştur. Henüz inceleme devam ederken, Sayın Valinin bu açıklaması, kendisine bağlı çalışan inceleme komisyonunu baskı altına almaya yönelik, ihsas-ı rey niteliğindedir. Sayın Vali, yapılan suçlamalarla ilgili incelemenin devam ettiğini ve bu incelemenin sonunda gereğinin yapılacağını söylemek yerine,  komisyonun hazırlayacağı rapor ne yönde olursa olsun kararını peşinen vermiş görünüyor, 'Akyaka Orman Kampı'nda her şey yasalara uygun'. Yanılmış olmayı arzu etmekle birlikte, bu açıklama sonrasında Valilikten, Savcılığa soruşturma izni vereceğini beklemek mümkün görünmüyor. Sayın Valinin usulen yanlış bulduğumuz bu basın açıklaması, aynı zamanda Akyaka Orman Kampında olan bitenlere dair yanlış bilgiler içermektedir.

"Hummalı bir betonlaşma faaliyeti yürütülmektedir"

Sayın Vali, Akyaka Orman Kampında 'betonlaşma yapılmadığını' ifade ediyor. Bu ifadenin aksine, Şubat ayından beri Akyaka Orman Kampında Valiliğin ticari kuruluşu olan Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından hummalı bir betonlaştırma faaliyeti yürütülmektedir. Akyaka Orman Kampı adeta bir şantiye alanına dönüştürülmüş, doğal peyzaj yok edilerek beton kilit taşları ile kaplanarak çadır ve karavan alanları oluşturulmuştur. Kamp alanı içerisinde yine doğal zemin üzerinde mıcır ve beton kilit taşlar döşenerek birçok yollar yapılmıştır. Valiliğe bağlı bir kurum olan YİKOB tarafından, Orman Kampı alanı içerisinde 7000 metrekare alana beton kilit taşları ile kaplanarak otopark yapılması için ihale açılmıştır. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu'ndan izin alınmaksızın başlatılan bu çalışma çerçevesinde Orman İşletmesi sorumluları söz konusu alanda orman alt bitki örtüsünü ve genç ağaçları iş makineleri ile tahrip ederek orman ekosistemine büyük zarar vermiştir. Orman Kampında artık toprağa basarak yürüme imkanı neredeyse kalmamıştır. İklim Krizi ile mücadele ederken, ekosistemlerin korunması yaşamsal önemde iken, doğal orman ekosistemi tahrip edilerek sürekli sulama gerektiren rulo çimler döşenmiştir. Tüm bu iddialarımızla ilgili fotoğraf ve video kayıtları ve belgeler Savcılığa sunulmuş, Valilik tarafından ön incelemeyi yapan komisyona da havale edilmiştir. Sayın Vali bu açıklamayı yapmadan önce, o incelemenin sonucunu beklese doğru bilgi ve belgelere ulaşabilirdi.

"Doğal yapısına geri döndürülmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz"

Bu açıklamamızı, Akyaka Orman Kampı'nda işlenen birçok suça karşılık, yalnızca Sayın Valinin söz konusu ettiği noktalar ile sınırlı tutuyoruz. Muğla 4. İdare Mahkemesi'nde, Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Valiliği'nin kuruluşu olan Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi arasında yapılan sözleşmenin, birlikte işledikleri suçlar nedeni ile iptali için açtığımız davada tüm yasadışı uygulamaları ayrıntılı olarak belgeleri ile Mahkemeye sunmuş bulunuyoruz. Akyaka Orman Kampında işlenen hukuksuzlukların tarafı olan Muğla Valiliğini, Orman Bölge Müdürlüğünü bir an önce bu hukuksuzluklardan vazgeçmeye, yasaya aykırı yapıların kaldırılarak kamusal alanların kamuya terk edilmesi, orman ekosistemine verilen zararların giderilerek Akyaka Orman Kampı'nın doğal yapısına geri döndürülmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İdris Akbıyık, Akyaka, Çevre, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akyaka Orman Kampı'na Tepkiler Artıyor - Son Dakika

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