Alanya\'da Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

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Alanya'da dans ve müzik dolu festival

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali, 8 ülkeden bin 400 dansçı ve müzisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. İki günlük festival sahnesinde gösteriler yoğun ilgi gördü.

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Yeni Spor Kulübü öncülüğünde Alanya Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali gerçekleştirildi. İskele Şelale Meydanında iki gün boyunca gerçekleşen festivale Alanya Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.

Gösteriler nefes kesti

Festival 8 ülkeden 30 grup ve bin 400 dansçı ile müzisyenin Atatürk Anıtı önünden festival alanına gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Ülkelerin bayrakları ve ulusal marşları eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar ve esnaflar da alkışlarla destek verdi. Şelale Meydanı'nda kurulan festival sahnesi, 2 gün boyunca birbirinden muhteşem gösterilere ev sahipliği yaptı. Bulgaristan, Moldova, Romanya, Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen konuklar, kendi ulusal halk danslarını sergilediler ve halk müzikleriyle eşsiz gösteriler sundular. Alanı dolduran vatandaşlar, nefes kesen gösterilerle unutulmaz anlara şahitlik etti.

Festival, protokol üyelerinin dansçılara ve müzisyenlere hediye takdimi ile sona erdi.