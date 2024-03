Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Temeli Atıldı

Yerel

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde yapılacak olan Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gültepe Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan hayırsever Ali Başyazıcıoğlu, tesisin yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını temenni etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye olduklarını ifade ettiği konuşmasında; "Burada 3 tane tesis, kampus gibi hazır olmuş olacak. Allah tamamına erdirsin. Şuana kadar yaptığımız çalışmalarda Türkiye'de en fazla yatırım yapan, okul, sağlık ocağı, cami, Kuran kursu, park yapan belediyeyiz. Tam 3 milyon metrekare alan, 270 tane parkı Kayseri'ye kazandırdık. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Allah nasip ederse Cumhur İttifakı adayı olarak 31 Mart seçimlerine Melikgazi Belediyesi adayı olarak giriyoruz. Tüm hemşehrilerimizden destek istiyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. 5 yıl boyunca birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ettik. İnşallah etmeye de devam edeceğiz. Allah ilçemize güzel yatırımlar yapmayı nasip etsin. Yeni dönemde farklı bir temayla yola çıkacağız. 'Önce aile, gençlik, eğitim, istihdam', yani 'önce insan' diyeceğiz. Bu çerçevede projelerimizi hazırlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda son 5 yılda neler yaptık, bunun hesabını vereceğiz. Çok şükür borcumuz yok, faiz giderlerimiz az. Mali yapısıyla, personel yapısıyla Türkiye'nin en gözde belediyelerinden bir tanesiyiz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'de 2000 yılından sonra yapılan yapılarda ciddi manda sıkıntı oluşmadı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şehri daha iyi noktaya taşımak için çalışmaların süreceğini aktararak, "Sağlık olmazsa olmaz. Önce ahlak ve maneviyat olmazsa olmaz. Toplumun dejenere olmaya başladığı bu süreçte bu mutlaka şart. Camimiz zaten buluşma yeri. Namaz kılmaktan öte toplumun buluşma, dertleşme, bir araya getirme mantığı içerisinde kültürümüzün ve inancımızın olmazsa olmazı. Şehrimizin değişiyor ve güzelleşiyor. İhtiyaçlar değişiyor. Buralar eskiden hep gecekonduydu. Burada yaptığımız hizmetlerin semeresi ortaya çıkıyor. 1 sene önce deprem yaşadık ve 50 bin canımız gitti. 104 milyar dolarlık bir mali yükte gelmiş oldu. Bir canımızı o paralara değişmeyiz. Hepimizin daha dikkatli ve önümüzdeki süreçte gayretli olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Kayseri'de 2000 yılından sonra yapılan yapılarda ciddi manda sıkıntı oluşmadı. Bu da gösteriyor ki, gecekondulaşmaya izin vermezsek, yapı denetimini hakkıyla hayata geçirir ve uygularsak, yasalara, yöneliklere ve mevzuata uyarsak sonuçta başınız ağrımıyor. Bundan sonraki süreçte daha dirençli kentler yapma yönünde üzerimize düşeni yapma yönünde gayret göstereceğiz. Sosyal yönüyle şehrimizi daha iyi noktaya taşıma yönünde gayret göstereceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da konuşmasında tesisin hayırlı olmasını dileyerek; "Böyle bir kompleks başka bir şehirde var mı bilmiyorum ama burayı şöyle tarif edebiliriz; burası 'şifahane kompleksi diyebiliriz. Bu nedir? Dünyevi şifayı bu tarafta sağlık merkezimizde, uhrevi şifayı da Kur'an kursumuzdan ve camimizden elde edebileceğimiz güzel bir yer. Burada şöyle bir dua etmek geçiyor içimizden; Cenab-ı Allah ibadethanelerimizin cemaatini çok eylesin. Yaş ortalamasını düşük eylesin diye dua ediyoruz. Camiler sadece belli bir yaşa gelmiş insanlarımızın sıkça ziyaret ettiği yerlerin dışında da yerler olması lazım. Başkanımız bu çerçevede tahmin ediyorum binayı da çok yüksek yaptırmamış, çok yüksek merdivenlerle camiye çıkılması konusunda hassasiyet göstermiş, ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü camileri biraz yukarı kaldırdığınız zaman ya uzayan merdivenler ya da elden kurulan asansörler yapılmak sureti ile işlevsiz hale getiriliyor. Yaşlılarımız, engellilerimiz bu süreçte ciddi manada sıkıntı çekiyorlar. Burada özellikle söylemek istediğimiz bir şey var ki Allah hayırdan kazanıp, helalinden kazanıp hayra harcayanların sayısını çok eylesin" şeklinde konuştu.

"Kayseri; binlerce yıllık bu mirası yaşatan bir şehir olma özelliğini taşıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir konuşmasında; "Türk milleti, tarihi binlerce yıllık mirası olan bir millettir. Cenab-ı Allah'ın kendisini var ettiği günden bu yana yaşadığı her coğrafyaya adaleti ve huzuru götürmüştür. Bu adaleti ve huzuru götürürken, Allah'ın yeryüzüne insanoğlunu niye gönderdiğini unutmadan ve nereye döneceğini de aklından çıkarmadan yeryüzünün imarı ile meşgul olmuştur. Baktığınız vakit Türk Milleti'nin yaşadığı her coğrafyada geçmiş dönemlere ait mutlaka izler bulursunuz ama bu izlerde 2 önemli eser mutlaka yer alır. Bunlardan bir tanesi camilerimizdir, bir tanesi de şifahanelerimizdir. Çin Seddi'nin hemen uçlarından başlayıp uzanan, oradan Afrika Kıtası'nın içlerine, orta doğuya kadar inen hatta Karadeniz'in kuzeyine kadar çıkan her bir coğrafyada kutlu ecdadımız ayağını nereye basmışsa gittiğiniz her yerde bu mimari etkiyi görürsünüz. Bu çerçevede de bunların bir devlet eliyle yapılan faaliyetler olmaktan öte hayırseverlik anlamında hayata geçirilmiş olması da yine Türk Milleti'ne has bir adet, gelenek ve görenek olarak hafızalara kazınmıştır. Bu anlamda da Allah'a hamdolsun Kayseri'de de binlerce yıllık bu mirası yaşatan bir şehir olma özelliğini taşıyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından yapılacak olan tesisin temeli atıldı. - KAYSERİ