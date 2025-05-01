Almanya'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da 1 Mayıs, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler, mitingler ve sokak etkinlikleriyle kutlandı. İşçi haklarının öne çıktığı günde, adil ücret, güvenceli çalışma, sosyal adalet talepleri dile getirildi. Berlin'de bazı göstericilere polisin müdahalesi ve gözaltılar tartışmalara yol açtı.

Almanya Sendikalar Birliği (DGB), 1 Mayıs etkinliğini, bu yıl Chemnitz'te düzenledi. DGB Başkanı Yasmin Fahimi, işverenleri daha fazla sorumluluk almaya çağırdı, "Bizimle güçlü ol!" sloganıyla daha iyi ücret ve koşul talep etti.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) Başkanı Frank Werneke, yeni kurulacak koalisyonun, günlük 13 saat çalışma planını eleştirerek, "Çalışma yükü dayanılmaz hale gelecek" dedi. Werneke, bu durumun özellikle perakende, kargo dağıtımı, lojistik ve bakım hizmetlerinde çalışan yüz binlerce emekçiyi büyük baskı altına sokacağını ifade etti.

Göstericilerden Elon Musk'a tepki: "Musk'ı Mars'a gönderelim"

Kutlamalar sırasında bazı gruplar, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ı hedef alan pankartlar taşıdı. Musk'ın işçi karşıtı politikaları ve işten çıkarmaları eleştirilirken, "Musk'ı Mars'a gönderelim" sloganı dikkat çekti.

Başbakan Olaf Scholz, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Adil ücretler ve güçlü sendikalar istiyorum" ifadelerini kullandı. SPD'li siyasiler, birçok şehirde mitinglere katıldı.

Ülke genelinde renkli ve yoğun katılım

Başkent Berlin'de 1 Mayıs kapsamında 19 farklı gösteri ve etkinlik düzenlendi. Kreuzberg ve Neukölln semtlerindeki "Devrimci 1 Mayıs Yürüyüşü" en yoğun katılımın olduğu gösteri olarak öne çıktı. Gösterilerde, Orta Doğu'daki çatışmalar, gelir eşitsizliği ve işçi hakları gibi temalar işlendi. Polis verilerine göre, gün boyunca 28 bin kişi etkinliklere katıldı. Görev yapan polis sayısı ise 7 bin 100'ü buldu.

Polisten 67 gözaltı, 99 soruşturma

Berlin Emniyeti, 1 Mayıs gösterilerinin son yılların en sakinlerinden biri olduğunu duyurdu. Buna rağmen 67 kişi gözaltına alındı. Göstericiler hakkında toplam 99 ayrı soruşturma başlatılırken, suçlamalar arasında "kamu düzenini bozma, polise direnme ve tehlikeli yaralama gibi" iddialar yer aldı. Olaylarda 9 polis memuru da yaralandı.

Kreuzberg'de polis müdahalesi tartışma yarattı

Berlin'in Kreuzberg semtinde göstericilere polisin müdahalesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Yayınlanan görüntülerde, Mecklenburg-Vorpommern'dan gelen polislerin, kalabalığa biber gazı sıktığı ve müdahalelerde bulunduğu görüldü. Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik ise müdahalelerin "akıllıca" yapıldığını savundu.

Thüringen'de düzenlenen etkinlikte, Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier (SPD), 1 Mayıs kapsamında düzenlenecek gösteri ve etkinliklere katılacak vatandaşlara barışçıl ve saygılı bir tutum çağrısında bulundu. Maier, "Herkese acil çağrım: Düşünce ve toplanma özgürlüğünüzü sorumlu bir şekilde kullanın. Barışçıl, saygılı ve özellikle şiddetten uzak şekilde" dedi. Maier, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması için polisin 1 Mayıs günü "görünür ve güçlü" şekilde sahada olacağını belirtti ve "Suç işlendiği takdirde polisimiz kararlı şekilde müdahale edecek" diye konuştu.

Hamburg'da da Alman Sendikalar Birliği (DGB), "Bizimle Güçlen" sloganıyla birçok yerde miting düzenledi. En büyük gösteri Barmbek semtinde yapıldı. Ayrıca 1 Mayıs arifesinde yaklaşık bin 200 kişi "Geceleri Geri Al" (Take back the Night) sloganıyla Schanzenviertel bölgesinde yürüdü.

Frankfurt'ta yarış ve yürüyüşler trafiği durdurdu

Frankfurt'ta ise geleneksel "Eschborn-Frankfurt" bisiklet yarışı ile aynı güne denk gelen gösteriler, şehir merkezinde ciddi trafik aksaklıklarına yol açtı. "Herkes İçin İyi Çalışma ve Yaşam Koşulları" temalı en büyük yürüyüş, Hauptwache'den Römerberg'e kadar sürdü. Polis, gelişmeleri sosyal medya ve basın hattı üzerinden anlık duyurdu.

Nürnberg'de hem miting hem Festival

Nürnberg'de 1992'den beri düzenlenen "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşü bu yıl da devam etti. Bauerngasse/Gostenhofer Hauptstraße köşesinde başlayan etkinlik, 30'dan fazla grup ve inisiyatif tarafından desteklendi.

DGB'nin düzenlediği Kornmarkt Meydanı'ndaki "Demokrasi Festivali" de dikkati çekti. Etkinliklerde, müzik, kabare, uluslararası mutfaklar ve kültürel aktiviteler yer aldı. Aynı zamanda, sol gruplar "Devrimci 1 Mayıs" yürüyüşü de düzenlendi. Bu gruplar kapitalist sisteme karşı mücadele çağrısında bulundu. Münih'de iş bulma kurumun önünde başlayan ve şehir merkezindeki Belediye binası önünde sona eren yürüyüşe, Alman Sendikaları ve Alman siyasi partilerden onbinlerce kişi katıldı. Münih Anakent Belediye Başkanı Dieter Reiter, işçi sınıfının giderek zor durumda kaldığını belirterek, ırkçılığa karşı herkesin duyarlı olmasını istedi.

Stuttgart, Düsseldorf, Potsdam ve Erfurt gibi kentlerde düzenlenen gösterilerde de sosyal adalet, çalışma koşulları ve toplumsal eşitlik gibi konular vurgulandı. Brandenburg'da Nazi kurbanlarını anma koşusu dikkat çekerken, bazı şehirlerde müzikli sokak şenlikleri ve kültürel etkinlikler öne çıktı.