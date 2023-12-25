Almanya\'da Türk topluluğunun başlattığı kampanya ile depremzede çocuklara binlerce bere ve atkı dağıtıldı

HATAY (İHA) – Almanya'da yaşayan Türk topluluğunun başlattığı 'Sevgiyle Örüyoruz' kampanyası çerçevesinde örülen binlerce bere ve atkı depremzede çocuklara dağıtıldı.

Schleswig-Holstein Türk Toplumu Almanya'da "Sevgiyle Örüyoruz" adlı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında orada bulunan anneler ve kadınlar depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere kendi elleriyle binlerce bere ve atkı ördüler. Kadınların elleri ile ördükleri el işi ürünler Samandağ İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde bulunan İsmail ve Mehmet Selim Kara Ortaokulu'nda depremzede öğrencilere ulaştırıldı. Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya da binlerce bere ve atkının çocuklara ulaştırıldığı etkinliğe katıldı.

2000 yılından beri Schleswig-Holstein Türk Toplumu Eyalet Başkanı olan Dr. Cebel Küçükkaraca, "Sevgiyle Örüyoruz" kampanyası çerçevesinde oradaki annelerin ve ablaların elleriyle hazırladıkları hediyeleri çocuklara ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Vekili Özkaya da çocuklar için gerçekleştirilen etkinliğe katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti. - HATAY