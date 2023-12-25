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Almanya'da Türk topluluğunun başlattığı kampanya ile depremzede çocuklara binlerce bere ve atkı dağıtıldı - Son Dakika
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Almanya'da Türk topluluğunun başlattığı kampanya ile depremzede çocuklara binlerce bere ve atkı dağıtıldı

Almanya'da yaşayan Türk topluluğunun başlattığı 'Sevgiyle Örüyoruz' kampanyası çerçevesinde örülen binlerce bere ve atkı depremzede çocuklara dağıtıldı. Schleswig-Holstein Türk Toplumu Almanya'da kampanya başlattı ve anneler ile kadınlar kendi elleriyle binlerce bere ve atkı ördü. Örülen el işi ürünler, Samandağ İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu'nda depremzede öğrencilere ulaştırıldı. Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya da etkinliğe katıldı ve katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.

Almanya\'da Türk topluluğunun başlattığı kampanya ile depremzede çocuklara binlerce bere ve atkı dağıtıldı
25.12.2023 - 11:33,
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HATAY (İHA) – Almanya'da yaşayan Türk topluluğunun başlattığı 'Sevgiyle Örüyoruz' kampanyası çerçevesinde örülen binlerce bere ve atkı depremzede çocuklara dağıtıldı.

Schleswig-Holstein Türk Toplumu Almanya'da "Sevgiyle Örüyoruz" adlı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında orada bulunan anneler ve kadınlar depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere kendi elleriyle binlerce bere ve atkı ördüler. Kadınların elleri ile ördükleri el işi ürünler Samandağ İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde bulunan İsmail ve Mehmet Selim Kara Ortaokulu'nda depremzede öğrencilere ulaştırıldı. Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya da binlerce bere ve atkının çocuklara ulaştırıldığı etkinliğe katıldı.

2000 yılından beri Schleswig-Holstein Türk Toplumu Eyalet Başkanı olan Dr. Cebel Küçükkaraca, "Sevgiyle Örüyoruz" kampanyası çerçevesinde oradaki annelerin ve ablaların elleriyle hazırladıkları hediyeleri çocuklara ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Vekili Özkaya da çocuklar için gerçekleştirilen etkinliğe katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA
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