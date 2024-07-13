'Altın Karagöz' Özbekistan'ın oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

'Altın Karagöz' Özbekistan'ın oldu

Bu yıl dünyanın 23 farklı ülkesinden gelen 720 dansçının katılımıyla düzenlenen 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi Özbekistan oldu. Bursa'nın 17 ilçesinde yaptıkları gösterilerle yarışmanın coşkusunu kente yayan misafir dansçılar, şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi.

13.07.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Altın Karagöz' Özbekistan'ın oldu

BURSA - Bu yıl dünyanın 23 farklı ülkesinden gelen 720 dansçının katılımıyla düzenlenen 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi Özbekistan oldu. Bursa'nın 17 ilçesinde yaptıkları gösterilerle yarışmanın coşkusunu kente yayan misafir dansçılar, şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi.

23 ülkeden 720 dansçı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Referans Holding'in ana sponsorluğunda Durmazlar Holding, Sütaş, Hayat Hastanesi, Bursa Kültür AŞ, Burfaş, Bursa Su ve Kardelen Kestane Şekerlerinin destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 23 ülkeden 720 dansçı, şehrin dört bir yanındaki gösterilerle Bursa'yı renk cümbüşüne dönüştürdü. Dünyanın dört bir yanından kültürlerini sergilemek ve dostluk köprülerini güçlendirmek için Bursa'ya gelen dansçılar, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda final heyecanı yaşadı. Tüm ülkelerin 5'er dakikalık şovlarla jürinin karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise Özbekistan oldu.

"Performanslarınız, zenginliği daha da görünür kıldı"

Karagöz Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başlayan gecede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 36. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın her yıl dünya topluluklarının kültürel mirasını, tarihini ve estetik zenginliğini anlatan önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Bozbey, dünyanın dört bir yanından gelen dansçıların, geleneklerini ve kültürlerini sunarken, farklılıklarımızla zenginleşmenin, bir arada yaşamanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Başkan Bozbey, "Kültürümüzü yaşatma ve gelecek nesillere aktarma yolunda büyük bir özveriyle çalıştınız ve bu sahnede bizlere unutulmaz anlar yaşattınız. Performanslarınız, bu zenginliği daha da görünür kıldı. Her biriniz, farklı kültürlerin renklerini ve ezgilerini bizlere taşıdınız. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm ekipleri, koreografları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışmada birinci olan ekip kadar bu sahnede yer alan tüm yarışmacılarımızın da büyük bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

"Bursa, kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edecek"

Kentin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmanın Bursa Büyükşehir Belediyesi için en önemli önceliklerden oluğunu söyleyen Başkan Bozbey, Bursa'nın tarihini, kültürünü ve sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getirdi. Başkan Bozbey, "Bursa kültürüyle, sanatıyla, değerleriyle inanılmaz güzel bir şehirdir. Bu şehri tanıtmak, kültür ve sanatını gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Kültür ve sanatın birleştirici gücüne olan inancımızla, bu tür organizasyonları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 36. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa, kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edecek. Hep birlikte daha nice etkinliklerde gülümsemek dileğiyle" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış, barış ve kardeşlik meşalesinin yakıldığı yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 7 Temmuz'da 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini ülke insanına şiar ettiren Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı önünde barış güvercinlerini uçurarak başlatılan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın final gecesiyle sona erdiğini belirten Atış, "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, alanında dünyada en seçkin kabul edilen aralıksız sürdürülebilen etkinliklerin başında gelmektedir. Farklı ulusları ve ulusal kavramları tatlı bir rekabet havasında kaynaştırarak kültür ve sanatla dünya barışına katkı sağlıyor. Bu güne kadar 87 ülkeden binlerce dansçıyı ağırladık. Bu yıl da 23 ülkeden 720 halk dansçısı misafirimiz oldu. Bursa'nın dört bir yanında şehrimizi karnaval havasına çevirdiler. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan ekipleri birer barış elçisi olarak uğurlayacağız. Dünya çapında bir etkinliğe ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, ana sponsorumuz Referans Holding'e ve destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

En güzel koreografiler sergilendi

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış tarafından yarışmanın sponsor ve destekçilerine teşekkür belgesi verildi. Ardından tüm ülke ekipleri sırayla sahneye çıkarak en güzel koreografilerini, kültürlerine özgü kostümleriyle, jürinin ve izleyenlerin beğenisine sundu. Gecenin sonunda sahneye çıkarak izleyenleri selamlayan tüm katılımcı topluluklara teşekkür belgesi takdim edildi. Ardından Başkan Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Seyit Yusuf ve BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış tarafından sırasıyla yarışmada dereceye girenler açıklandı.

'Altın Karagöz' Özbekistan'ın

Yarışmada TÜRKSOY Özel Ödülü'nü Macaristan kazanırken, mansiyon ödülüne Kazakistan layık görüldü. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın üçüncüsü olan Bulgaristan 'Bronz Karagöz'ü alırken, ikinci olan Türkmenistan 'Gümüş Karagöz'ü ülkesine götürdü. Yarışmanın birincisini ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açıkladı. 'Altın Karagöz'ü jürinin oylarıyla Özbekistan aldı. Başkan Bozbey ve beraberindekiler, şampiyon ekibe ödülünü takdim ederek, tebrik etti. Gecenin sonunda şampiyon olan Özbekistan ekibi bir kez daha sahneye çıkarak final gösterisini gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Özbekistan, Misafir, Dünya, Bursa, Sanat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Altın Karagöz' Özbekistan'ın oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 19:04:58. #1.12#
SON DAKİKA: 'Altın Karagöz' Özbekistan'ın oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement