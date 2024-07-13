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'Altın Karagöz' Özbekistan'ın oldu

BURSA - Bu yıl dünyanın 23 farklı ülkesinden gelen 720 dansçının katılımıyla düzenlenen 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi Özbekistan oldu. Bursa'nın 17 ilçesinde yaptıkları gösterilerle yarışmanın coşkusunu kente yayan misafir dansçılar, şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi.

23 ülkeden 720 dansçı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Referans Holding'in ana sponsorluğunda Durmazlar Holding, Sütaş, Hayat Hastanesi, Bursa Kültür AŞ, Burfaş, Bursa Su ve Kardelen Kestane Şekerlerinin destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 23 ülkeden 720 dansçı, şehrin dört bir yanındaki gösterilerle Bursa'yı renk cümbüşüne dönüştürdü. Dünyanın dört bir yanından kültürlerini sergilemek ve dostluk köprülerini güçlendirmek için Bursa'ya gelen dansçılar, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda final heyecanı yaşadı. Tüm ülkelerin 5'er dakikalık şovlarla jürinin karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise Özbekistan oldu.

"Performanslarınız, zenginliği daha da görünür kıldı"

Karagöz Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başlayan gecede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 36. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın her yıl dünya topluluklarının kültürel mirasını, tarihini ve estetik zenginliğini anlatan önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Bozbey, dünyanın dört bir yanından gelen dansçıların, geleneklerini ve kültürlerini sunarken, farklılıklarımızla zenginleşmenin, bir arada yaşamanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Başkan Bozbey, "Kültürümüzü yaşatma ve gelecek nesillere aktarma yolunda büyük bir özveriyle çalıştınız ve bu sahnede bizlere unutulmaz anlar yaşattınız. Performanslarınız, bu zenginliği daha da görünür kıldı. Her biriniz, farklı kültürlerin renklerini ve ezgilerini bizlere taşıdınız. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm ekipleri, koreografları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışmada birinci olan ekip kadar bu sahnede yer alan tüm yarışmacılarımızın da büyük bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

"Bursa, kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edecek"

Kentin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmanın Bursa Büyükşehir Belediyesi için en önemli önceliklerden oluğunu söyleyen Başkan Bozbey, Bursa'nın tarihini, kültürünü ve sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getirdi. Başkan Bozbey, "Bursa kültürüyle, sanatıyla, değerleriyle inanılmaz güzel bir şehirdir. Bu şehri tanıtmak, kültür ve sanatını gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Kültür ve sanatın birleştirici gücüne olan inancımızla, bu tür organizasyonları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 36. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa, kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edecek. Hep birlikte daha nice etkinliklerde gülümsemek dileğiyle" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış, barış ve kardeşlik meşalesinin yakıldığı yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 7 Temmuz'da 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini ülke insanına şiar ettiren Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı önünde barış güvercinlerini uçurarak başlatılan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın final gecesiyle sona erdiğini belirten Atış, "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, alanında dünyada en seçkin kabul edilen aralıksız sürdürülebilen etkinliklerin başında gelmektedir. Farklı ulusları ve ulusal kavramları tatlı bir rekabet havasında kaynaştırarak kültür ve sanatla dünya barışına katkı sağlıyor. Bu güne kadar 87 ülkeden binlerce dansçıyı ağırladık. Bu yıl da 23 ülkeden 720 halk dansçısı misafirimiz oldu. Bursa'nın dört bir yanında şehrimizi karnaval havasına çevirdiler. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan ekipleri birer barış elçisi olarak uğurlayacağız. Dünya çapında bir etkinliğe ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, ana sponsorumuz Referans Holding'e ve destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

En güzel koreografiler sergilendi

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış tarafından yarışmanın sponsor ve destekçilerine teşekkür belgesi verildi. Ardından tüm ülke ekipleri sırayla sahneye çıkarak en güzel koreografilerini, kültürlerine özgü kostümleriyle, jürinin ve izleyenlerin beğenisine sundu. Gecenin sonunda sahneye çıkarak izleyenleri selamlayan tüm katılımcı topluluklara teşekkür belgesi takdim edildi. Ardından Başkan Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Seyit Yusuf ve BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış tarafından sırasıyla yarışmada dereceye girenler açıklandı.

'Altın Karagöz' Özbekistan'ın

Yarışmada TÜRKSOY Özel Ödülü'nü Macaristan kazanırken, mansiyon ödülüne Kazakistan layık görüldü. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın üçüncüsü olan Bulgaristan 'Bronz Karagöz'ü alırken, ikinci olan Türkmenistan 'Gümüş Karagöz'ü ülkesine götürdü. Yarışmanın birincisini ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açıkladı. 'Altın Karagöz'ü jürinin oylarıyla Özbekistan aldı. Başkan Bozbey ve beraberindekiler, şampiyon ekibe ödülünü takdim ederek, tebrik etti. Gecenin sonunda şampiyon olan Özbekistan ekibi bir kez daha sahneye çıkarak final gösterisini gerçekleştirdi.