Altınordu Belediyesi 23 Nisan kutlamalarını bir hafta boyunca sürdürecek - Son Dakika
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Yerel

Altınordu Belediyesi 23 Nisan kutlamalarını bir hafta boyunca sürdürecek

Altınordu Belediyesi 23 Nisan kutlamalarını bir hafta boyunca sürdürecek

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bir hafta boyunca sürecek bir programla gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin, 'Milli bayramları büyük bir coşkuyla kutlayacağız' sözüne istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 17 Nisan tarihinden itibaren kırsal mahallelerde başlayan çocuk şenliği etkinlikleri şehir merkezinde devam ediyor.

21.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:56
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Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bir hafta boyunca sürecek bir programla gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin, 'Milli bayramları büyük bir coşkuyla kutlayacağız' sözüne istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 17 Nisan tarihinden itibaren kırsal mahallelerde başlayan çocuk şenliği etkinlikleri şehir merkezinde devam ediyor.

Kutlamalarla ilgili yürütülen organizasyonu değerlendiren Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tüm minik kalplere işleyeceğiz. Sevgili kardeşlerim unutulmaz bir bayram yaşasın diye etkinliklerimizi bir hafta sürecek biçimde planladık. Kırsal mahalle okullarımızda başladık. 10 kırsal mahallemizde eğitim faaliyetlerini sürdüren okullarımızda Altınordu Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla çocuk şenliği etkinlikleri gerçekleştirdik. Hafta sonu şenliği itibarıyla şehir merkezine taşıdık. Cumhuriyet Mahallemizdeki İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesi ile Durugöl Mahallemizdeki trafik eğitim parkında etkinliklerimize yüzlerce kardeşim aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadılar. Onlara pamuk şeker, Türk bayrağı, balon ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişört hediyelerimiz oldu. Altınordu Belediyesi'ni tabela belediyeciliği döneminden hizmet belediyeciliği dönemine geçirdiğimizin ilk göstergesi olarak belediyemize ait farklı mahallelerdeki tüm mekanlarda faaliyetlerimiz başlamış oldu. Etkinlikleri de kentin geneline yaymış bulunduk. Bundan sonra da üzerine katarak, çocuğundan gencine, yaşlısına her kesimden hemşerimize dokunacak, yüzlerini güldürecek işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Devam eden kutlama programıyla ilgili de ayrıntıları paylaşan Başkan Tepe, "Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde sevgili kardeşlerimin çok sevdiği bir karakter olan 'Ceviz Adam'ın müzikal tiyatro gösterisi olacak. Saat 11.00, 13.00 ve 15.00'te üç seans halinde gerçekleşecek etkinliğin yanı sıra Bahçelievler Mahallemizdeki Ceren Özdemir Masal ve Oyun Evi'nde de çocuk şenliğimiz devam edecek. Coşkuyu zirveye çıkaracak asıl büyük organizasyonumuz ise 23 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Akyazı sahilimizdeki ücretsiz otopark alanımızda resmi programların ardından saat 12.00'den itibaren şişme parkurlar, bilim şov, mini disko, köpük balon, palyaço, boyama etkinlikleriyle gün boyunca bütün kardeşlerimiz çok eğlenecek. Saat 18.30'da ise Altınordu Belediyemizin önünden bando eşliğinde İlkadım Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınordu Belediyesi 23 Nisan kutlamalarını bir hafta boyunca sürdürecek - Son Dakika

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