Düzce\'de Alzheimer Bakım Merkezi Açıldı

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Düzce'de ilk olarak inşa edilen Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi resmen hizmete başladı. Merkez iki dönüm alan üzerine kurulu 250 metrekare kapalı alan içinde terapi, aktivite odaları, dinlenme alanları ve kış bahçesi ile vatandaşların kullanımına açıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün en dikkat çeken sosyal projelerinden biri olan ve İş Adamı Ertan Uçar ile eşinin yanı sıra hayırseverlerin de desteği ile inşa edilen Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. Bahçeşehir bölgesi, Demetevler Mahallesi'nde iki dönüm alan üzerinde kurulu olan merkez, 250 metrekare kapalı alan içinde faaliyetlerini sürdürecek. İçerisinde terapi ve dinlenme odası, 3 adet aktivite odası ve kış bahçesi yer alan merkezde, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım personelleri, hemşireler, gerontolog, ergoterapist, hemşire ve antrenör olmak üzere 8 personel görev yapacak.

"Birçok şehre örnek olacak İnşallah"

Vali Selçuk Aslan, Alzheimer ile mücadele eden ailelerin artık hastalarını gönül rahatlığı ile emanet edebilecekleri merkezin inşasında emeği olanlara teşekkür ederek hastalıkla mücadele eden ailelere büyük bir destek noktası oluştuğunu belirtti. Vali Aslan " Rize'nin Pazar ilçesinde görevdeyken bir Nöroloji doktorumuzun da buna benzer bir proje çalışması olmuştu. Projenin özünde hastanede potansiyel hastalara hafıza yetkinliklerinin muhafaza edilmesi amaçlanıyordu. O zaman çevremde hiç böyle bir hasta yoktu. Kendisi birçok bürokratik engellerle karşılaştı. Başhekimi ikna ederek bir salon tahsis edilmesini sağladık ve başlattık. Hakikaten gördük, ne kadar olumlu bir iş olduğunu. Burası da daha önce kütüphane idi ancak kapalı ve kullanılmıyordu. Açmak istedik olmadı. Bakanımız (Faruk Özlü) ile istişare ettik. Burayı böyle bir proje için söyledi. Şimdi benim annemde Demans başladı. Bu hastalığı yakın çevrenizde gördüğünüz zaman bu konuda duyarlılığınız artıyor. Fiziki donanımları ile Türkiye'de örnek bir yer oldu. Uzmanların da gelmesi ile artık hizmete başlayacak. Bu işe öncülük eden herkesten Allah razı olsun. Ne kadar özverili olursak olalım, insanız sosyal yaşantımız var. Alzheimer hastası olan aileler, yakınları ihtiyaç halinde artık gönül rahatlığı ile buraya emanet edebilecekler. Sosyal proje anlamında birçok şehre örnek olacak inşallah" dedi.

"Ciddi bir ihtiyaca daha çözüm oldu"

Projenin aşamaları hakkında bilgiler paylaşan Başkan Özlü de merkezin yapımında emeği olan başta Uçar ailesi olmak üzere tüm bağışçılara teşekkür ederek "Daha önce burada inşaat çalışmaları bittiğinde sizi buraya davet etmiştik ama bugün aslında biz burayı hizmete alıyor, tanıtıyoruz. Bu merkezin çalışanlarının özel nitelikte olması gerekiyordu. Eğitimleri ve geçmişleri ile Alzheimer hastalarına hizmet edecek donanımda olması gerekiyordu. Onların eğitimleri biraz zaman aldı. Ertan Uçar ve eşi ile birlikte geldi ve Antalya'da böyle bir merkez olduğunu, yer gösterirsek Düzce'ye de yapılması için destek olmak istediklerini söylediler. Bu ciddi bir ihtiyaç. Evinizde bir hastanız varsa sizin de hayatınız çok etkilenir. İlk önce yan tarafta yapmayı planlamıştık ama burası daha uygun göründü. O günlerde burası bir kütüphaneydi ama kullanılmıyordu. Projeyi değiştirdik burayı yapmaya kadar verdik. Bu şehirde okul yapımı için ne kadar uğraştığımı herkes bilir, sponsor buldum. Şehir merkezinde kalan 3 okulu yeni yerlerine taşıyoruz. Arkadaşlar çalışınca oluyor. Çok çalışıyoruz ve yapıyoruz. Bakın; bu işi bilenlerle burada toplantı yaptık. Evet başka şehirlerde de var ama Türkiye'nin en modern tek Alzheimer Merkezi burası dediler. Ertan Uçar size çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Düzce'mize hayırlı, uğurlu olsun. Valim, siz buradasınız denetim sizde. Vatandaşlarımızın ilgisini kesmemesini ve sürekli olarak sahip çıkmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

"Bu hikaye babamın Alzheımer olması ile başladı"

Törende konuşma yapan Zeynep Uçar, projenin çıkış noktasının babasının Alzheimer ile mücadele ettiği döneme dayandığından bahsederken duygusal anlar yaşandı. Zeynep Uçar "Bu hikaye şöyle başladı; benim babacığım 14 yıldır Alzheimer hastası. Çok araştırmalar yaptım, çok hastaneye gittim bir fayda bulmak için. Tabi bu süreçte annem çok yıprandı. 14 yıldır bir fiil ilgilenmek zorunda kaldık. Bebek olduğunda anne baba büyükler heyecanlanıyor. Tabi vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirmek istiyorlar ama bence artık bu vatana millete emek vermiş büyüklerimizin de zamanı geldiğinde iyi bakılması gerekiyor. Babacığım yetişemeyecek bu merkeze ama sizlerin bu hastalığa yakalanan yakınlarınıza inşallah fayda sağlar. Çok güzel bir iş olduğunu düşünüyorum, devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum"

Proje yapım aşamalarında Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün desteğine dikkat çeken Ertan Uçar ise merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu: "Bu merkezin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hastalığa yakalananlara tedavi süreçlerinde destek olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm hayırsever arkadaşlarımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi ile bu konuyu paylaştığımızda hemen yapalım dedi sağ olsun. Allah mecbur etmesin, eksik de etmesin. Hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların sonunda dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından, projeye katkıda bulunan hayırseverlere plaket takdimi yapılması ile tören sona erdi. - DÜZCE