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Amiral Turgut Reis Bodrum'da anıldı

MUĞLA - Dünya denizcilik tarihinde önemli izler bırakan Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 459. yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Amiral Turgut Reis'i anma programı kapsamında Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı Bandosu tarafından Turgutreis Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen "Amiral Turgut Reis'i Anma Konseri"ne yüzlerce vatandaş eşlik etti.

23 Haziran Pazar akşamı Turgutreis Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen Turgut Reis'i Anma Konseri'ne Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Yüzlerce vatandaş AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı Bandosunun seslendirdiği marşlara eşlik ederken Bodrum Belediye Başkan Tamer Mandalinci bando eşliğinde katılımcılarla çökertme oynadı.

Amiral Turgut Reis'in Türk denizcilik tarihindeki en şanlı ve büyük amirallerinden biri olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Şu an Turgutreis Atatürk Meydanındayız. Bu meydan, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün burada yaşayan, burada doğan ve bu bölgeye adını veren Amiral Turgut Reis ile birleştiği, harman olduğu ve şanlı Osmanlı tarihimizden, şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin omuz omuza bütün dünyaca tanındığı ve yaşatıldığı bir alandır. Bizler büyüklerimize duyduğumuz saygının gereği olarak Atatürk Meydanımızı aslına yakışır şekilde yeniliyoruz. Yenilenen yüzüyle beraber büyüklerimize duyduğumuz gururun, onurun ve saygının bir nişanesi olarak bu bölgeyi Avrupa standartlarına getireceğiz. Bu bölgede olmaktan, burada yaşamaktan ve kıymetli büyüklerimizin bizlere teslim ettiği sancağı daha ileriye taşıyacak olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Karabağ Mahallesi'nde "Amiral Turgut Reis'i Anma Töreni"

Bodrum Belediyesinin organizasyonuyla Karabağ Mahallesinde "Amiral Turgut Reis'i Anma Töreni" gerçekleşti. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, bölge muhtarları, Amiral Turgut Reis'in soyundan gelen Devlet Sanatçısı Numan Pekdemir, Turgutreis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır, AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ve vatandaşlar katıldı.

Program AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşmalarla devam etti.

Konuşmalarını gerçekleştiren Devlet Sanatçısı Numan Pekdemir, Amiral Turgut Reis'in adını dünyaya tanıtmak için neler yapılabileceği konusunda görüş ve önerilerini sunarken Turgutreis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır, Amiral Turgut Reis ve diğer başarılı Türk denizcilerinden hakkında bilgiler paylaştı.

Bodrum'un önemli değerlerinden biri olan Turgut Reis'le aynı topraklarda yaşıyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bodrum Belediyesi olarak, deniz sevdasını yüreğinde taşıyan, maviliğe doğru yapılan bu eşsiz yolculukta cesareti ve zekasıyla mücadele veren kahramanlarımızın hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda yapacağımız projeler ve düzenleyeceğimiz etkinliklerle de değerlerimize sahip çıkıp onları gelecek nesillere aktaracağız"

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, tüm Türk denizcilere ve Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi ve saygılarını sunarken Turgut Reis'e sahip çıkan herkese teşekkür etti.

Karabağ Mahallesindeki Anma töreni Amiral Turgut Reis adına lokma dağıtımı ile devam etti. Amiral Turgut Reis'i Anma Etkinlikleri kapsamında 23 Haziran Pazar günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Karaburun 14.00 ile 16.00 saatleri arası Turgutreis Limanı'nda ziyarete açıldı.